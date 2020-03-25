25.03.2020 | 18:55

Конкурс под названием «Здоровый завтрак» объявил коллектив областного центра медицинской профилактики. На электронную почту организации gbuz_pocmp@mail.ru до 16 апреля можно прислать свои фотографии, видеозаписи, а также приложить рецепты утренних блюд.

«В завтраке должно быть преимущественно горячее блюдо и горячий напиток. Если мы говорим о блюде, то предпочтительнее выбирать каши или блюда из яиц, либо бутерброды из цельнозернового хлеба. Если мы говорим о кашах, то полезнее всего будут каши из овсянки, гречневой крупы и пшенной», - пояснила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Цель конкурса не просто собрать фотографии, видеоролики с завтраками пензенцев, но еще раз напомнить жителям о правильном питании. К тому же, когда некоторых перевели на удаленный режим работы и дистанционное обучение, когда можно не бояться опоздать в офис или на пару в вузе, появляется время для изменения утренней привычки.

«Завтрак нас заряжает энергией, запускает нашу пищеварительную систему, укрепляет иммунитет в целом и позволяет нам с достаточной продуктивностью проводить целый рабочий день», - подчеркнула Ирина Пузракова.

А в условиях весеннего авитаминоза врачи советуют следить за своим рационом, питаться полноценно и сбалансировано. Тех, кто поделится своими рецептами завтраков и приложит их фото, ждут подарки от центра медицинской профилактики.

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