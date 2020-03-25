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Общество | Пензенским обманутым дольщикам юристы помогут бесплатно

25.03.2020|09:45
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На внеочередной сессии Законодательного собрания, которая состоится в пятницу, 27 марта, депутаты планируют принять дополнительную меру защиты граждан, пострадавших от действий недобросовестных застpойщиков.

В случае принятия законопроекта обманутые дольщики будут иметь право на бесплатную помощь в государственном юридическом бюро.

Это может быть правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

Как сказано в проекте закона, бесплатная юридическая помощь будет оказываться гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории Пензенской области, включенного в единый реестр проблемных объектов.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|25.03.2020 10:06|

Опять 25

Гость|25.03.2020 10:18|

не дольщикам нужно помогать а заводить уголовные дела на мошенников кто людей обманул и конфисковывать всё непосильно хапнутой у них

Гость|25.03.2020 10:19|

Да каждый месяц 25-е бывает. Ты не в курсе чтоль

Гость|25.03.2020 10:37|

Гость писал(a):

на мошенников кто людей обманул и конфисковывать всё непосильно хапнутой у них
ага

Имя: Гость
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