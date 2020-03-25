25.03.2020 | 09:45

На внеочередной сессии Законодательного собрания, которая состоится в пятницу, 27 марта, депутаты планируют принять дополнительную меру защиты граждан, пострадавших от действий недобросовестных застpойщиков.

В случае принятия законопроекта обманутые дольщики будут иметь право на бесплатную помощь в государственном юридическом бюро.

Это может быть правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

Как сказано в проекте закона, бесплатная юридическая помощь будет оказываться гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории Пензенской области, включенного в единый реестр проблемных объектов.

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