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Общество | Пензенец средь бела дня распиливал железную конструкцию на металлолом

24.03.2020|12:43
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В понедельник, 23 марта, около 12:30 внимание нескольких пензенцев привлек мужчина, который на улице Лесной (микрорайон Шуист) взобрался на кронштейн для подъема груза и начал усердно пилить металлическую балку.

Свидетели вандализма позвонили в полицию, и за новоявленным Шурой Балагановым немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Бойцы задержали 40-летнего пензенца, разбиравшего конструкцию. В кармане у него обнаружился набор гаечных ключей, а на земле неподалеку лежали открученные металлические детали.

«Отрицать свою причастность к произошедшему гражданин не стал и признался, что хотел сдать демонтированные запчасти на металлолом. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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