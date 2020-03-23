23.03.2020 | 17:44

Переход на удаленный режим работы. Не выходя из своих редакций, представители пензенских СМИ, да и все жители области, могли заочно присутствовать на совещании в региональном правительстве. Прямая трансляция заседания прошла в одной из социальных сетей, причем пользователи сразу прокомментировали происходившее. Большинство вопросов было связано с карантином.

«На территории области на сегодняшний день зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Контактных по данному случаю 244, в том числе один ребенок. Все под наблюдением. Положительных находок нет», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Для тех, кто возвращается в страну, предусмотрена самоизоляция. Людей с подозрением на коронавирус госпитализируют в инфекционные боксы центра специализированных видов медицинской помощи. На его базе запланировано создание диагностической лаборатории, об этом заявил на совещании губернатор. А на случай непредвиденной ситуации в регионе должен появиться еще один объект.

«Завершить работу по приведению обсерватора очага в Леонидовке в соответствие с нормативными требованиями. Там все есть для того, чтобы сделать обсерватор в кратчайшие сроки», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

К 7 апреля. Также на базе санаторных учреждений планируют создать резервные обсерваторы. А уже со вторника, 24 марта, бассейны и другие спортивные объекты на территории области для посетителей будут закрыты.

«Этот период использовать для санитарного обслуживания бассейнов и других спортивных объектов», - призвал губернатор.

До какого срока приостановится спортивная жизнь, не называют, лишь уточняют, что до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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