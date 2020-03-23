Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|19:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  89.04  |  $  82.78

Общество | В Леонидовке к 7 апреля должен появиться обсерватор

23.03.2020|17:44
Печать

Переход на удаленный режим работы. Не выходя из своих редакций, представители пензенских СМИ, да и все жители области, могли заочно присутствовать на совещании в региональном правительстве. Прямая трансляция заседания прошла в одной из социальных сетей, причем пользователи сразу прокомментировали происходившее. Большинство вопросов было связано с карантином.

«На территории области на сегодняшний день зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. Контактных по данному случаю 244, в том числе один ребенок. Все под наблюдением. Положительных находок нет», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Для тех, кто возвращается в страну, предусмотрена самоизоляция. Людей с подозрением на коронавирус госпитализируют в инфекционные боксы центра специализированных видов медицинской помощи. На его базе запланировано создание диагностической лаборатории, об этом заявил на совещании губернатор. А на случай непредвиденной ситуации в регионе должен появиться еще один объект.

«Завершить работу по приведению обсерватора очага в Леонидовке в соответствие с нормативными требованиями. Там все есть для того, чтобы сделать обсерватор в кратчайшие сроки», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

К 7 апреля. Также на базе санаторных учреждений планируют создать резервные обсерваторы. А уже со вторника, 24 марта, бассейны и другие спортивные объекты на территории области для посетителей будут закрыты.

«Этот период использовать для санитарного обслуживания бассейнов и других спортивных объектов», - призвал губернатор.

До какого срока приостановится спортивная жизнь, не называют, лишь уточняют, что до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 19:03|

penzainform.ru писал(a):

обсерватор
Хорошее дело таким словом не назовут.

Гость|23.03.2020 19:04|

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими. Это было бы полезно для повышения рождаемости, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Подъём! Хватит плакать и злиться, плодитесь, Россияне.

Гость|23.03.2020 19:09|

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Когда родители остаются дома одни и не надо идти или ехать на нудную работу. Комната для интюма есть, то есть спальня. Люди начнут размножаться. Отлично, через девять месяцев население России умножится в разы.

Гость|23.03.2020 19:11|

Если Белозерцев заболеет, то его изолируют в Леонидовку?

Гость|23.03.2020 19:24|

Гость писал(a):

Подъём! Хватит плакать и злиться,
Простите, а кто плачет и злится? Это не в нашем национальном характере. Это только такие как ты делают.

Гость|23.03.2020 19:29|

Гость писал(a):

Простите, а кто плачет и злится? Это не в нашем национальном характере. Это только такие как ты делают.
Актуально и ныне, а для тебя особо:

Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят! М.Е.Салтыков-Щедрин.

Гость|23.03.2020 19:31|

Ты ещё Чипалину нам процитируй, недоросль.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте