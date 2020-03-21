На остановке в открытую дверь никто не входит - такое явление перевозчики теперь наблюдают часто.
«Нет пассажиропотока сейчас», - сообщил мужчина.
Водители маршруток сетуют, что салоны их машин наполовину опустели. И если раньше места свободного не было, то теперь пензенцы могут выбирать любое понравившееся.
«В два раза меньше стало, меньше ездят. Люди дома сидят - половина, скорее всего. Режим такой же, ездим так же, но иногда пустыми», - рассказал водитель Валерий.
Свободнее стало, когда школьников и студентов отправили на каникулы. Но и работающих пензенцев теперь меньше, как отмечают водители, которые трудятся на популярных городских маршрутах № 5 и 33.
«Пассажиропоток совсем изменился. Раньше час пик был как час пик, а сейчас...» - констатировал водитель Иван.
«Выручки почти нет», - добавил водитель Юрий.
Многие горожане теперь пользуются общественным транспортом строго по необходимости - добраться до работы, больницы. С одной стороны, люди бояться подхватить заразу, но с другой - масок не надевают.
«Все тут рядом, куда же деваться? Бог есть, поможет», - пояснила Любовь Дружинина.
А те, кто отгородился от мира, обращают на себя внимание.
«Сейчас в автобусе чихали и кашляли, а я сижу рядом. Хорошо, надела маску, жить-то хочется. Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.
Опасаются пассажиров с признаками респираторного заболевания и некоторые водители. Стараются держаться от таких подальше и не пускают садиться рядом с собой.
«Сами посудите: сядет ко мне один, чихнет, а я заражусь и весь гараж потом не выпустят. На карантин поставят», - аргументировал водитель Валерий.
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penzainform.ru писал(a):Ну хоть немного поездят по правилам, а не набитыми стоячими пассажирами.