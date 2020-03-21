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Общество | В Пензе перевозчики рассказали об опустевших салонах

21.03.2020|16:30
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На остановке в открытую дверь никто не входит - такое явление перевозчики теперь наблюдают часто.

«Нет пассажиропотока сейчас», - сообщил мужчина.

Водители маршруток сетуют, что салоны их машин наполовину опустели. И если раньше места свободного не было, то теперь пензенцы могут выбирать любое понравившееся.

«В два раза меньше стало, меньше ездят. Люди дома сидят - половина, скорее всего. Режим такой же, ездим так же, но иногда пустыми», - рассказал водитель Валерий.

Свободнее стало, когда школьников и студентов отправили на каникулы. Но и работающих пензенцев теперь меньше, как отмечают водители, которые трудятся на популярных городских маршрутах № 5 и 33.

«Пассажиропоток совсем изменился. Раньше час пик был как час пик, а сейчас...» - констатировал водитель Иван.

«Выручки почти нет», - добавил водитель Юрий.

Многие горожане теперь пользуются общественным транспортом строго по необходимости - добраться до работы, больницы. С одной стороны, люди бояться подхватить заразу, но с другой - масок не надевают.

«Все тут рядом, куда же деваться? Бог есть, поможет», - пояснила Любовь Дружинина.

А те, кто отгородился от мира, обращают на себя внимание.

«Сейчас в автобусе чихали и кашляли, а я сижу рядом. Хорошо, надела маску, жить-то хочется. Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.

Опасаются пассажиров с признаками респираторного заболевания и некоторые водители. Стараются держаться от таких подальше и не пускают садиться рядом с собой.

«Сами посудите: сядет ко мне один, чихнет, а я заражусь и весь гараж потом не выпустят. На карантин поставят», - аргументировал водитель Валерий.

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Гость|21.03.2020 18:48|

penzainform.ru писал(a):

В два раза меньше стало, меньше ездят
Ну хоть немного поездят по правилам, а не набитыми стоячими пассажирами.

Гость|21.03.2020 18:50|

Хотят под шумок денег у Мишустина выжрать? Не обманете нового премьера,цены понижайте и будут ездить. Сейчас тепло и чтоб не кормить животов,2-3 остановки пешком пройдём.

Гость|21.03.2020 18:51|

penzainform.ru писал(a):

Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.
Уже созрела для замужества?

Гость|21.03.2020 19:00|

penzainform.ru писал(a):

С одной стороны, люди бояться
бояТся

Гость|21.03.2020 19:07|

Развели маршруток, как кроликов, конечно выручки на всех не хватает. У Центрального рынка вообще песец что творится. Встанут в 2-3 ряда, а то и поперёк на дороге, и стоят по 10 минут, пока к ним хотя бы несколько пассажиров не зайдёт.

Гость|21.03.2020 19:24|

уберите уже этих маршрутчиков. главные нарушители в Пензе. постоянно создают аварийные ситуации

Гость|21.03.2020 19:36|

Такси востребовано.И цены радуют

Гость|21.03.2020 19:48|

penzainform.ru писал(a):

Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.
Вот молодец, девка!

Гость|21.03.2020 19:48|

Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.

Уже созрела для замужества?

-----

У нее счет в обратную сторону пошел.

Гость|21.03.2020 19:50|

Дорого!Лишний раз не наездеешься.

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