21.03.2020 | 16:30

На остановке в открытую дверь никто не входит - такое явление перевозчики теперь наблюдают часто.

«Нет пассажиропотока сейчас», - сообщил мужчина.

Водители маршруток сетуют, что салоны их машин наполовину опустели. И если раньше места свободного не было, то теперь пензенцы могут выбирать любое понравившееся.

«В два раза меньше стало, меньше ездят. Люди дома сидят - половина, скорее всего. Режим такой же, ездим так же, но иногда пустыми», - рассказал водитель Валерий.

Свободнее стало, когда школьников и студентов отправили на каникулы. Но и работающих пензенцев теперь меньше, как отмечают водители, которые трудятся на популярных городских маршрутах № 5 и 33.

«Пассажиропоток совсем изменился. Раньше час пик был как час пик, а сейчас...» - констатировал водитель Иван.

«Выручки почти нет», - добавил водитель Юрий.

Многие горожане теперь пользуются общественным транспортом строго по необходимости - добраться до работы, больницы. С одной стороны, люди бояться подхватить заразу, но с другой - масок не надевают.

«Все тут рядом, куда же деваться? Бог есть, поможет», - пояснила Любовь Дружинина.

А те, кто отгородился от мира, обращают на себя внимание.

«Сейчас в автобусе чихали и кашляли, а я сижу рядом. Хорошо, надела маску, жить-то хочется. Еще молодая - 75 лет», - поделилась жительница Пензы Ольга Синева.

Опасаются пассажиров с признаками респираторного заболевания и некоторые водители. Стараются держаться от таких подальше и не пускают садиться рядом с собой.

«Сами посудите: сядет ко мне один, чихнет, а я заражусь и весь гараж потом не выпустят. На карантин поставят», - аргументировал водитель Валерий.

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