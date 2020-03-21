21.03.2020 | 16:46

Работы по наведению порядка в областном центре вступили в активную стадию. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» вышли на борьбу с загрязнениями, оставшимися на городских улицах после зимы.

В этом году чистоту начали наводить немного раньше обычного. Но коль скоро в марте сошел снег и подсохла почва, значит, пришла пора благоустраивать городские территории.

«Мы прочесываем газоны, подметаем тротуары, убираем песок, мусор, все это вывозим на свалку. Сегодня работаем с 8:00 до 13:00 без обеда и без перерывов, такой рабочий день», - сообщила мастер участка озеленения МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Татьяна Голубенко.

В сквере напротив Привокзальной площади трудится бригада из 13 человек, приводят в порядок и тротуары, и клумбы. Территория преображается на глазах. Людям помогает тяжелая техника - без трактора не обойтись.

«Просто грузим в него, а так у нас все вручную. Собираем листья граблями, в трактор грузим и в машину отправляем, машина увозит», - рассказала сотрудница МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Татьяна Камратова.

Работы проводят в рамках месячника по благоустройству, который продлится до 25 апреля. Ежедневно сотрудники МУПа трудятся во всех районах города.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.