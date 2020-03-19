19.03.2020 | 16:36

Убрать знак «Остановка запрещена», размещенный на улице Кирова возле дома № 2а, напротив здания Заксобра, решили пензенские предприниматели. Коллективную просьбу рассмотрел в четверг, 19 марта, глава администрации города Андрей Лузгин на личном приеме бизнесменов.

Предприниматели объяснили, что хотели бы парковаться вблизи своих рабочих мест. Однако инициатива не получила поддержки у мэра. Он заявил, что улица Кирова - ключевая магистраль Пензы, которая связывает разные районы. Машины, припаркованные на ней, мешают другим участникам движения, в том числе общественному и специальному транспорту.

«В целом речь идет о безопасности и комфорте передвижения жителей», - подытожил он, предложив использовать разрешенные для остановки и стоянки места на улицах Карла Маркса, Белинского и Лермонтова.

Также он дал поручение оценить возможность сдачи в аренду под парковки близлежащих муниципальных участков.

По мнению Андрея Лузгина, на всех желающих территории не хватит. Вариантом выхода из ситуации он считает ротационные парковки, на которых места занимаются не на весь день, а на определенный период.

«В качестве примера он привел улицу Советскую, где на данный момент время парковки ограничено и не может превышать двух часов», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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