16.03.2020 | 12:36

Лица, прибывшие из эндемичных по коронавирусу регионов, находятся под наблюдением врачей до появления двух отрицательных результатов анализов. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 16 марта, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

По его словам, такие пациенты находятся в стационаре специвидов медицинской помощи.

Ректорам вузов, где учатся студенты из Китая, предложено организовать за ними контроль и продлить каникулы. Также управление регионального Роспотребнадзора рекомендовало организациям области приобрести приборы для дистанционного измерения температуры тела, максимально ограничить проведение массовых мероприятий.

«Суммарно на коронавирус обследовано 307 лиц. Сейчас 162 человека находятся под наблюдением. В РЖД разосланы предложения по обеспечению готовности к противодействию коронавирусной инфекции, рекомендован тепловизорный контроль прибывающих пассажиров», - доложил Михаил Перекусихин.

Кроме того, определены резервные стационары, готовые принять зараженных вирусом COVID-19. Это городская клиническая больница № 4 и госпиталь ветеранов войн.

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