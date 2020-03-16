16.03.2020 | 09:32

В понедельник, 16 марта, в Министерстве образования Пензенской области вновь опровергли слухи о возможном переводе подведомственных учреждений на дистанционное обучение.

«На данный момент (по состоянию на 9:00 16 марта) никаких новых распоряжений не поступало», - сообщили в пресс-службе ведомства.

14 марта на сайте пензенского минобра сообщалось: «В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется».

Однако 15 марта стало известно, что один из жителей региона госпитализирован с подозрением на коронавирус. Результаты его анализов должны озвучить в понедельник, 16 марта. Уже было сказано, что у членов его семьи они отрицательные.

Возможное появление коронавируса на территории Пензенской области породило новую волну слухов.

«Правда, что сельхоз перевели на дистанционное обучение?», «Говорят, еще железнодорожный техникум перевели тоже», - стали сообщать пользователи студенческих групп в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов «вне места нахождения вузов» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщило интернет-издание «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Тем не менее в Пензенской области этой рекомендации пока не последовали. 16 марта в региональном минобре состоится совещание, на котором ситуацию обсудят вновь.

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