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Общество | Пензенский минобр не подтвердил информацию о дистанционном обучении

16.03.2020|09:32
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В понедельник, 16 марта, в Министерстве образования Пензенской области вновь опровергли слухи о возможном переводе подведомственных учреждений на дистанционное обучение.

«На данный момент (по состоянию на 9:00 16 марта) никаких новых распоряжений не поступало», - сообщили в пресс-службе ведомства.

14 марта на сайте пензенского минобра сообщалось: «В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется».

Однако 15 марта стало известно, что один из жителей региона госпитализирован с подозрением на коронавирус. Результаты его анализов должны озвучить в понедельник, 16 марта. Уже было сказано, что у членов его семьи они отрицательные.

Возможное появление коронавируса на территории Пензенской области породило новую волну слухов.

«Правда, что сельхоз перевели на дистанционное обучение?», «Говорят, еще железнодорожный техникум перевели тоже», - стали сообщать пользователи студенческих групп в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, стало известно, что Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов «вне места нахождения вузов» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Об этом сообщило интернет-издание «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Тем не менее в Пензенской области этой рекомендации пока не последовали. 16 марта в региональном минобре состоится совещание, на котором ситуацию обсудят вновь.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|16.03.2020 09:41|

Буртасы толстопятые. Пинка ждут персонального.

Гость|16.03.2020 09:41|

Зачем паниковать - мору пока нет!!!

Гость|16.03.2020 09:54|

16.03.2020 09:41|

Зачем паниковать - мору пока нет!!!

И не будет,истерию специально гонят.

Гость|16.03.2020 09:55|

Ув.Минобр! Для чего детей 63 школы хотят согнать на каникулах для веселых стартов, трудового десанта? И ведь требуют,чтобы были все обязательно. Освобождение только по справке врача и это в каникулы. Зачем эти скопления? Для того,чтобы дети болели? И дайте детям отдохнуть от этой школы!

Гость|16.03.2020 10:05|

Почему пензенским чиновникам Московские не указ? Кто это из родителей завалил наш минобраз письмами , что дистанционное обучение не нужно? Я опасаюсь отправлять ребёнка в школу, где учится сын госпитализированной. Я не хочу что бы мой сын был даже пассивным переносчиком заболевания - могут пострадать другие люди у нас пожилых половина подьезда. Где действия по нераспространению вируса???

Гость|16.03.2020 10:06|

Повторяю вопрос: что с карантином в 49 школе?

Гость|16.03.2020 10:07|

Гость писал(a):

Я опасаюсь отправлять ребёнка в школу, где учится сын госпитализированной.
А у нее есть дети?

Гость|16.03.2020 10:10|

А из какой школы сын госпитализированной?

Гость|16.03.2020 10:10|

Минобразования просто боится признаться, что неготов перейти на дистанционное обучение. Просто нет базы и возможностей. Поэтому работает железная отмазка : Нет необходимости!

Гость|16.03.2020 10:12|

"Заваливают письмами и звонками" обычно родкомитеты. По просьбам

Гость|16.03.2020 10:12|

Из 49 школы. Там все держат покерфейс

Гость|16.03.2020 10:14|

Да какой адекватный родитель будет просить продолжать "обучение" если речь идёт о здоровье детей и близких?

Гость|16.03.2020 10:17|

А кто говорит, что просит родитель

Гость|16.03.2020 10:18|

Что то вот прям не верится с какой уверенностью утверждается, что анализы отрицательные. У нас простые анализы могут так перепутать, что мама не горюй, Сам два раза ходил кровь из пальца перездавать, то пробирка грязная оказалась, то время протянули

Гость|16.03.2020 10:19|

Гость|16.03.2020 10:12|

"Заваливают письмами и звонками"

Это как ? Вы сами в этом виноваты .

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Имя: Гость
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