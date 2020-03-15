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Общество | Каменские школьники написали послания в прошлое

15.03.2020|14:57
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«Спасибо вам, что мы войны не знаем...» - акцию под таким названием организовали в Каменке. В ее рамках для местных школьников выступил известный пензенский бард и поэт Владимир Юраков.

«Я пытаюсь детям донести мысль, что они последнее поколение, которое видит этих участников войны, героев, которые смогли защитить нашу страну и не дать нам стать нацией рабов», - пояснил он.

Ребята в ходе проекта написали письма в прошлое, адресованные участникам войны. Лучшие будут зачитаны на подведении итогов акции, оно состоится в мае в областной Лермонтовской библиотеке.

«Ветеранов осталось очень мало, участников войны. Сейчас эстафету приняли мы, те, кто родился после войны. Очень важно, чтобы эту эстафету приняли наши дети, наши внуки и несли ее дальше», - подчеркнул Владимир Юраков.

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