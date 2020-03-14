Сетевое издание|18+|Суббота|14 мар 2020|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
  85.71  |  $  77.24

Общество | В Пензе обсудили проблемы самоуправления в многоквартирных домах

14.03.2020|16:59
Печать

О проблемах самоуправления в многоквартирных домах говорили на конференции, которую организовала Ассоциация потребителей Пензенской области. Вопросов для обсуждения было достаточно, но они не повисали в воздухе, потому что есть и инструменты, и средства для их решения.

На встречу пригласили председателей ТСЖ, представителей ресурсоснабжающих организаций, сотрудников надзорных органов.

«В Пензе на президентский грант создан центр поддержки жилищных объединений по рациональному управлению многоквартирных домов. Чтобы дома, в которых мы живем, были «умными домами», то есть экономно расходовались коммунальные услуги, которые мы потребляем», - отметила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Многоэтажку, где проживает Зарина Рыбалкина, ввели в эксплуатацию семь лет назад и с первых дней решили рационально подойти к потреблению коммунальных ресурсов.

«У нас изначально стоят счетчики и воды, и тепла. Есть автоматические датчики, которые подстраивают температуру в зависимости от окружающей среды плюс экономия со стороны самих жителей, потому что у всех есть счетчики. Они сами заинтересованы в том, чтобы таких проблем не возникало», - пояснила председатель ТСЖ многоквартирного дома Зарина Рыбалкина.

На конференции не обошлось без приятных сюрпризов. Всех ее участников порадовали в честь Дня защиты прав потребителя небольшим концертом.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|14.03.2020 19:09|

Сидорова - жадная маразматичка. пора внуков нянчить, а она все пытается побольше денег отжать себе любимой!

Гость|14.03.2020 19:22|

Клоунада.

Умилило увидеть на этом шАбАше Китайского кормчего и Встретимся в суду.

Гость|14.03.2020 19:27|

Какое самоуправление? В малоэтажных домах, небольших домах это не возможно. Совсем решили развалить жилой фонд? Зачем "изобретать велосипед?"Нужно вернуться к бывшей системе крупных муниципальных домоуправлений, создать хорошую материальную базу. Эту деятельность нельзя отдавать бизнесу, не в коем случаи. Неужели не видно к чему это приводит? К разрушению домов и созданию невыносимых жилищных условий.

Гость|14.03.2020 19:32|

Гость писал(a):

Сидорова - жадная маразматичка. пора внуков нянчить, а она все пытается побольше денег отжать себе любимой!
100%

Гость|14.03.2020 20:08|

Вот эти крупные муниципальные домоуправления и довели наши дома до плачевного состояния!!!! Если жители будут себя чувствовать хозяевами не только своих любимых квартир, но и подъездов, крыши, стен, входных дверей и т.д. тогда и отношение к общему имуществу изменится и любая управляющая компания сможет эффективнее работать!! Посмотрите на себя!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте