14.03.2020 | 16:59

О проблемах самоуправления в многоквартирных домах говорили на конференции, которую организовала Ассоциация потребителей Пензенской области. Вопросов для обсуждения было достаточно, но они не повисали в воздухе, потому что есть и инструменты, и средства для их решения.

На встречу пригласили председателей ТСЖ, представителей ресурсоснабжающих организаций, сотрудников надзорных органов.

«В Пензе на президентский грант создан центр поддержки жилищных объединений по рациональному управлению многоквартирных домов. Чтобы дома, в которых мы живем, были «умными домами», то есть экономно расходовались коммунальные услуги, которые мы потребляем», - отметила председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

Многоэтажку, где проживает Зарина Рыбалкина, ввели в эксплуатацию семь лет назад и с первых дней решили рационально подойти к потреблению коммунальных ресурсов.

«У нас изначально стоят счетчики и воды, и тепла. Есть автоматические датчики, которые подстраивают температуру в зависимости от окружающей среды плюс экономия со стороны самих жителей, потому что у всех есть счетчики. Они сами заинтересованы в том, чтобы таких проблем не возникало», - пояснила председатель ТСЖ многоквартирного дома Зарина Рыбалкина.

На конференции не обошлось без приятных сюрпризов. Всех ее участников порадовали в честь Дня защиты прав потребителя небольшим концертом.

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