Информация о том, что школьников могут перевести на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса, взволновала родителей пензенских учеников.
Соответствующая информация появилась в субботу, 14 марта, во многих телеграм-каналах. Также стало известно о введении свободного режима посещения учебных заведений в Москве.
Несколько горожан позвонили в редакцию портала Penzainform.ru, чтобы узнать, не придется ли их детям учиться непосредственно из дома. Не для всех это удобно.
В Министерстве образования Пензенской области прокомментировали ситуацию.
«Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам усилить санитарно-эпидемиологические меры в образовательных организациях, в том числе при необходимости переводить процесс на дистанционные формы обучения.
В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется», - пояснили в пресс-службе регионального минобразования.
Тем не менее в Пензе родителей детсадовцев и школьников обязали обеспечить детей медицинскими масками. Они будут храниться в учреждениях образования на случай объявления масочного режима.
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А давайте попросим прокуратуру обязать тех, кто придумал хранить маски в учреждениях образования и обеспечить покупку этих масок за счет или бюджета или личных средств этих выдумщиков.