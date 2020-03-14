14.03.2020 | 13:40

Информация о том, что школьников могут перевести на дистанционное обучение в связи с эпидемией коронавируса, взволновала родителей пензенских учеников.

Соответствующая информация появилась в субботу, 14 марта, во многих телеграм-каналах. Также стало известно о введении свободного режима посещения учебных заведений в Москве.

Несколько горожан позвонили в редакцию портала Penzainform.ru, чтобы узнать, не придется ли их детям учиться непосредственно из дома. Не для всех это удобно.

В Министерстве образования Пензенской области прокомментировали ситуацию.

«Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам усилить санитарно-эпидемиологические меры в образовательных организациях, в том числе при необходимости переводить процесс на дистанционные формы обучения.

В Пензенской области эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев коронавируса в настоящее время не зарегистрировано, в связи с чем перевода образовательного процесса на дистанционные формы не требуется», - пояснили в пресс-службе регионального минобразования.

Тем не менее в Пензе родителей детсадовцев и школьников обязали обеспечить детей медицинскими масками. Они будут храниться в учреждениях образования на случай объявления масочного режима.

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