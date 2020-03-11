11.03.2020 | 18:02

«Мне представляется, что первична идея - разумная идея с хорошим проектом», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Проекты были представлены на заседании круглого стола по развитию и обустройству общедоступных и межведомственных территорий.

Так, супружеская пара Евгения и Марии Кутай презентовали свою идею по облагораживанию детского парка «Спутник» на Западной Поляне. Они видят оформленным его в стиле советской архитектуры, так как в 50-х годах там проходили сельскохозяйственные выставки, и поддерживают выбранное направление темами ВДНХ, спорта и космоса.

«Начнем с входной зоны с улицы Попова. Она представляет собой асфальтированное пространство с хаотичной парковкой, которая является небезопасной, и нерегулируемым пешеходным переходом. Мы предлагаем сделать светофор, чтобы была комфортная связь с Олимпийской аллеей, выделенную пешеходную зону с озеленением и местами для сидения, организованную парковку», - сообщила автор проекта Мария Кутай.

В центре «Спутника» можно установить арт-объекты «Бегуны» с современной подсветкой.

Также Кутай предложили благоустроить Олимпийскую аллею: сохранив зеленые насаждения, добавить детскую площадку в экостиле.

В процессе обсуждения прозвучало еще несколько идей. Затягивать с принятием решения никто не собирается: областной центр должен стать еще красивее. Деньги на поддержку хороших задумок есть - для этих целей по нацпроекту регион получил свыше 360 миллионов рублей.

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