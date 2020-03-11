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Общество | Иван Белозерцев назвал световые опоры на набережной клюшками

11.03.2020|17:55
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В среду, 11 марта, на круглом столе, состоявшемся в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев вновь обратил внимание на архитектурные объекты на отремонтированной набережной Суры.

Установленные там световые опоры глава региона назвал клюшками и привел в качестве негативного примера. Он подчеркнул, что такие объекты не производят благоприятного впечатления.

Новые светильники появились на набережной весной 2019 года. В апреле глава региона проконтролировал ход реконструкции объекта и раскритиковал дизайн фонарных столбов.

«Повеситься! Это наши архитекторы «накреативили»? Ну не знаю... Может быть, когда включатся, будет получше», - отметил тогда Иван Белозерцев.

Губернатора заверили, что с включенными фонарями опоры выглядят очень стильно.

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Гость|11.03.2020 18:13|

Это виселицы

Гость|11.03.2020 18:13|

Хоккеист...

Гость|11.03.2020 18:16|

penzainform.ru писал(a):

Губернатора заверили, что с включенными фонарями опоры выглядят очень стильно
НЕТ! ЛУЧШЕ ПРОМОЛЧУ...

Гость|11.03.2020 18:16|

А остановки новые как тогда назвать?

Гость|11.03.2020 18:22|

Вот если хоккеист ,он везде хоккеист,это не скрыть,это призвание ,ай молодца...

Гость|11.03.2020 18:26|

Повесьте на одной из этих световых опор Ходоса! Очень просим!

Гость|11.03.2020 18:28|

Гость писал(a):

Это виселицы
Для проворовавшихся чинуш

Гость|11.03.2020 18:40|

он явно чего-то испугался.

Гость|11.03.2020 18:43|

Только сейчас заметили?) квартал от места работы

Гость|11.03.2020 18:53|

Ничего он не понимает в современном арт-искусстве, это же самый тренд - светильник а-ля "виселица".

Может на них вешать куклы осужденных чиновников?

Гость|11.03.2020 18:54|

Гость писал(a):

А остановки новые как тогда назвать?
"На семи ветрах" подойдет

Гость|11.03.2020 18:56|

penzainform.ru писал(a):

Губернатора заверили, что с включенными фонарями опоры выглядят очень стильно
А он проверил?

Гость|11.03.2020 18:57|

Вообще то напоминает недорисованную свастику

Гость|11.03.2020 18:58|

Столь и есть столб: бетонный' металлический' полимерный' деревянный как раньше ' ну что ? Мя тоже разные: белобрысые' черные' седые'рыжие; умные ' глупые; полуумные. Может быть на набережной можно было видеть фонареве столбы с вензеоями' очень модные - "Тропикана"' эоо как у дизель- арены . Но это идеи архитектопа и заказчикаю А заказчик размещал об'ект на сайте для обсуждения. Вопрос - где мы были с вами? Че не голосовали и предлагали за анплог ???? Управляйте своей территорий сами 'Народ. Принимайте участие в обсуждениях' в голосовании и т.д.

Гость|11.03.2020 18:58|

До 9 мая срочно убрать!

Имя: Гость
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