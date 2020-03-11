11.03.2020 | 17:55

В среду, 11 марта, на круглом столе, состоявшемся в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев вновь обратил внимание на архитектурные объекты на отремонтированной набережной Суры.

Установленные там световые опоры глава региона назвал клюшками и привел в качестве негативного примера. Он подчеркнул, что такие объекты не производят благоприятного впечатления.

Новые светильники появились на набережной весной 2019 года. В апреле глава региона проконтролировал ход реконструкции объекта и раскритиковал дизайн фонарных столбов.

«Повеситься! Это наши архитекторы «накреативили»? Ну не знаю... Может быть, когда включатся, будет получше», - отметил тогда Иван Белозерцев.

Губернатора заверили, что с включенными фонарями опоры выглядят очень стильно.

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