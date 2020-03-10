Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  81.49  |  $  71.77

Общество | В Заречном установили первую стационарную камеру видеонаблюдения

10.03.2020|13:51
Печать

В понедельник, 9 марта, в Заречном установили первую стационарную камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Ее закрепили напротив Зареченского технологического института, на улице Ленина. Она реагирует на превышение скорости.

О наличии камеры водителей и пешеходов предупреждает знак. А когда позволит погода, нанесут еще и соответствующую дорожную разметку.

На трех улицах - Озерской, Ленина и Строителей - опять появились антивандальные ящики для переносных камер фотофиксации. В связи с изменениями требований в прошлом году их сняли, а теперь установили по новым нормативам.

«Разметки и знаков, предупреждающих о видеонаблюдении, здесь не будет. Как поясняют в городской администрации, для переносных устройств они не требуются», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото zarpressa.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.03.2020 14:18|

Заварите уже ворота в этот лосятник.

Зачем нам новости из зоопарка?

Гость|10.03.2020 14:29|

Теперь можно он лайн за Лосями следить.

Гость|10.03.2020 14:46|

Гость писал(a):

Заварите уже ворота в этот лосятник.

Зачем нам новости из зоопарка?

Затем, чтоб у вас мозги появлялись и начинали потихоньку работать. Деревеньщина необутая. Единственное, что можете это прийти в Кв@dр@т, напиться и обосс@ться за углом.

Гость|10.03.2020 15:00|

Ну вот в диком месте вынуждены были выставить это устройство. Хоть за дикарями будет вестись видео наблюдение.эти черти не предсказуемые,что взбредет в башкуто и случиться.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте