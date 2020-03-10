10.03.2020 | 13:51

В понедельник, 9 марта, в Заречном установили первую стационарную камеру фиксации нарушений правил дорожного движения. Ее закрепили напротив Зареченского технологического института, на улице Ленина. Она реагирует на превышение скорости.

О наличии камеры водителей и пешеходов предупреждает знак. А когда позволит погода, нанесут еще и соответствующую дорожную разметку.

На трех улицах - Озерской, Ленина и Строителей - опять появились антивандальные ящики для переносных камер фотофиксации. В связи с изменениями требований в прошлом году их сняли, а теперь установили по новым нормативам.

«Разметки и знаков, предупреждающих о видеонаблюдении, здесь не будет. Как поясняют в городской администрации, для переносных устройств они не требуются», - сообщает портал «Заречье сегодня».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.