09.03.2020 | 17:19

Им не то чтобы делать нечего, скорее наоборот - до всего есть дело! Молодые люди называют себя инициативной группой «Открытые сердца». Они не могли смотреть на ветхое состояние помещения, в котором располагается подростковый клуб «Юпитер».

На Онежской, 5, дети занимались авиамоделированием. Условия для создания самолетов, мягко говоря, были жесткими.

«Старое оборудование, старая мебель. Где-то что-то доставали своими силами, что-то передавалось, это все было разрозненным, в бедном состоянии. Не было эффекта красивой картинки. Это делается для того, чтобы дети видели разницу - как можно заниматься», - отметила член инициативной организации Елена Литвин.

«Открытые сердца» умудряются уговорить людей купить килограмм шурупов, рулон линолеума, пластиковое окно. Щедрых оказывается много. Ведь благотворительность окупается и прежде всего чувством радости за сделанное ради детей.

«Оттого что мы этим занимаемся, сюда вкладываем, они улыбаются, они счастливы. И мы от этого сами заряжаемся положительной энергией», - рассказала член инициативной группы Наталья Щербакова.

«Сейчас латают те дыры, которые были созданы. Проблем очень много. Мы стремимся к тому, чтобы дети развивались, чтобы не было такого поколения с проблемами, а чтобы новое поколение наших детей было занято делом, какими-то интересами», - пояснил член инициативной группы Александр Косырев.

Отремонтированный за счет щедрых людей подростковый клуб «Юпитер» торжественно откроется 9 апреля, накануне чемпионата России по авиамодельному спорту. Он пройдет в Ахунах.

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