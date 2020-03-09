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Общество | В Пензе инициативная группа взялась за ремонт авиамодельного клуба

09.03.2020|17:19
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Им не то чтобы делать нечего, скорее наоборот - до всего есть дело! Молодые люди называют себя инициативной группой «Открытые сердца». Они не могли смотреть на ветхое состояние помещения, в котором располагается подростковый клуб «Юпитер».

На Онежской, 5, дети занимались авиамоделированием. Условия для создания самолетов, мягко говоря, были жесткими.

«Старое оборудование, старая мебель. Где-то что-то доставали своими силами, что-то передавалось, это все было разрозненным, в бедном состоянии. Не было эффекта красивой картинки. Это делается для того, чтобы дети видели разницу - как можно заниматься», - отметила член инициативной организации Елена Литвин.

«Открытые сердца» умудряются уговорить людей купить килограмм шурупов, рулон линолеума, пластиковое окно. Щедрых оказывается много. Ведь благотворительность окупается и прежде всего чувством радости за сделанное ради детей.

«Оттого что мы этим занимаемся, сюда вкладываем, они улыбаются, они счастливы. И мы от этого сами заряжаемся положительной энергией», - рассказала член инициативной группы Наталья Щербакова.

«Сейчас латают те дыры, которые были созданы. Проблем очень много. Мы стремимся к тому, чтобы дети развивались, чтобы не было такого поколения с проблемами, а чтобы новое поколение наших детей было занято делом, какими-то интересами», - пояснил член инициативной группы Александр Косырев.

Отремонтированный за счет щедрых людей подростковый клуб «Юпитер» торжественно откроется 9 апреля, накануне чемпионата России по авиамодельному спорту. Он пройдет в Ахунах.

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Гость|09.03.2020 18:51|

Мутная схема . Почему управление образования в начале учебного года приняло это клуб ? А теперь выясеяется в каком он состоянии был . Разве допустимо что там занимались дети в такой обстановке ? Кто там руководитель Орлев ? Он куда смотрел ?

Гость|09.03.2020 19:52|

Ребята молодцы, а вот за паршиваое наше государство стыдно. Попам вон храм какой построили, а детям 100 тысяч на ремонт выделить не могут

Гость|09.03.2020 19:57|

Гость писал(a):

Ребята молодцы, а вот за паршиваое наше государство
Тебе государство это дало всё. А ты свинья неблагодарная.

Гость|09.03.2020 19:59|

Гость писал(a):

Мутная схема . Почему управление образования в начале учебного года приняло это клуб ? А теперь выясеяется в каком он
Да в нормальном состоянии он был. Тебе же ясно сказали:

penzainform.ru писал(a):

это все было разрозненным, в бедном состоянии. Не было эффекта красивой картинки

Гость|09.03.2020 19:59|

Юноша клеил модель в клубе?

Гость|09.03.2020 20:03|

Гость писал(a):

Тебе государство это дало всё. А ты свинья неблагодарная.
Тебя путиноида забыл спросить, скройся в ужасе вата путинская

Имя: Гость
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