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Общество | На окраине Пензы выросла гора из картона, пластика и деревяшек

07.03.2020|12:04
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Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области активизировали работу по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных свалок.

В частности, гору коммунальных отходов они обнаружили в микрорайоне Заря на окраине Пензы.

Как уточнили в пресс-службе министерства, место, где свалены в кучу картонные коробки, пластиковые рейки и деревянные панели, находится в 110 метрах на северо-запад от дома № 111 на улице Новоселов.

«Во время проведения рейда не удалось установить лиц, причастных к образованию несанкционированной свалки. Информация для принятия мер направлена в администрацию Октябрьского района и городское управление ЖКХ», - пояснили в минлесхозе.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|07.03.2020 15:13|

Заря= свалка=Чемодановка.

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