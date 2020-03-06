06.03.2020 | 17:43

Взмах жезлом инспектора ДПС всегда нервирует водителя. Машина тут же останавливается, автолюбитель ждет предъявления претензий. Но 6 марта в руке сотрудника ГИБДД вместо полосатой палочки неожиданно появлялся цветок.

«Сначала было непонятно, почему остановили, а потом приятно, конечно. Поздравление с 8 Марта всегда приятно», - отметила горожанка.

Во время праздничной акции сотрудникам ГИБДД не приходилось долго ждать. В последнее время за руль все чаще стали садиться женщины. Хватило бы цветов, подарков и красивых слов на всех..

Такая же предпраздничная акция прошла в МРЭО ГИБДДД, где вместе с выдачей регистрационных номеров дамам дарили розы.

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