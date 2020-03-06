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Общество | В Пензе сотрудники ГИБДД подарили женщинам-водителям цветы

06.03.2020|17:43
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Взмах жезлом инспектора ДПС всегда нервирует водителя. Машина тут же останавливается, автолюбитель ждет предъявления претензий. Но 6 марта в руке сотрудника ГИБДД вместо полосатой палочки неожиданно появлялся цветок.

«Сначала было непонятно, почему остановили, а потом приятно, конечно. Поздравление с 8 Марта всегда приятно», - отметила горожанка.

Во время праздничной акции сотрудникам ГИБДД не приходилось долго ждать. В последнее время за руль все чаще стали садиться женщины. Хватило бы цветов, подарков и красивых слов на всех..

Такая же предпраздничная акция прошла в МРЭО ГИБДДД, где вместе с выдачей регистрационных номеров дамам дарили розы.

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Гость|06.03.2020 18:38|

ЦВЕТОК ДАРИТ,А САМ ДУМАЕТ КАК БЫ ПРИЧЛЕНИТЬ)))

Гость|06.03.2020 18:39|

А МУЖИКАМ ОНИ ЧЕ НОСКИ НЕ РАЗДАВАЛИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ КАКАЯ!!!!!!!!!!!

Гость|06.03.2020 18:42|

8 марта надо дарить и на выхлоп продувать:)

Гость|06.03.2020 18:46|

какие к чёрту цветы,их лишать сразу прав надо было!

Гость|06.03.2020 19:31|

Из каких источников финансирования на цветы? Все равно вам инспекторам нет доверия. Хоть целуйте в выхлопную.

Гость|06.03.2020 20:13|

Вот это страна у нас!!!!

Гость|06.03.2020 20:45|

Вот лишь бы опахабить!!!

Гость|06.03.2020 20:47|

А сами то, дарите женщинам цветы?

Гость|06.03.2020 22:07|

Гость писал(a):

А сами то, дарите женщинам цветы?
только девушкам,женщины уже и без цветов дают

Гость|07.03.2020 01:50|

Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно----- http://bit.do/mypres

Имя: Гость
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