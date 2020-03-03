03.03.2020 | 08:49

В Сосновоборском районе Пензенской области выявлены нарушения требований законодательства при перевозке несовершеннолетних.

«Установлено, что школьный автобус одного из образовательных учреждений района эксплуатировался при наличии неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При проверке обнаружились и другие нарушения. Так, водителей школьных автобусов допускали к работе без обязательного психиатрического освидетельствования, а маршруты движения не согласовали с местным органом ГИББД.

По данным фактам возбудили 7 дел об административных правонарушениях. В результате директорам 7 сосновоборских школ были назначены штрафы в размере 20 тыс. руб. Нарушения потребовали устранить.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения в настоящее время устранены», - резюмировала Светлана Артамонова.

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