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Общество | Пензенский медперсонал стирает самодельные маски ради экономии

02.03.2020|18:14
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В Москве зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. А в Пензе еще около полутора месяцев назад стали дефицитом медицинские маски, которые глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эффективным средством защиты от страшной заразы - в случае правильного их применения.

К губернатору поступают жалобы от жителей.

«В Пензе ни в одной аптеке нет медицинских масок. Понятно, что в связи с ситуацией в мире возник дефицит. Но вот когда действительно маска необходима, ее невозможно купить», - прочитал одну из жалоб Иван Белозерцев.

В правительстве области обсуждают, что делать в такой ситуации. Министр здравоохранения Александр Никишин говорит: на этой неделе 50 тысяч масок должны поступить в регион, но в приоритете медицинские организации. А гражданам предлагается следующий выход.

«Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области.

Александр Никишин подчеркивает, что в лечебных учреждениях уже приступили к пошиву таких изделий. Не из-за дефицита, а ради экономии. Изготавливает ватно-марлевые повязки дома младший медперсонал.

«В целом каждый на себя шьет по пять масок, чтобы полностью обеспечить рабочий день, потому что замена маски осуществляется через два часа. Потом они собирают эти маски и дома простирывают, проглаживают с двух сторон и на следующее дежурство уже выходят с чистыми масками», - пояснила заместитель главного врача областной больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

Зам главного врача проверила, как справились вахтеры и санитарки с домашним заданием.

Самоделки - это не лучший выход, считает губернатор. Нужно искать новых поставщиков.

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Гость|02.03.2020 18:52|

да ничё в войну бинты стирали а сейчас не война

Гость|02.03.2020 18:55|

ски сделаны из самого дешёвого синтетического волокна известного как укрывной метериал у садоводов или ветрозащина у строителей тип "А". 70м2 стоит около 500 руб в магазине. Масок можно самим сделать тысячу. Но они абсолютно беспонтовые. ни от чего они не защищают и служат доя сдерживания паров из рта.

Гость|02.03.2020 18:57|

доллар по 120 руб и потом появится лекарство. а пока нужна паника буржуям, чтоб доить дураков.

Гость|02.03.2020 18:58|

Ощущаем Величие России?

Гость|02.03.2020 19:03|

В Японии пропала бумага для ЖОПЫ. Из неё делают там слои для масок самодельных.

Гость|02.03.2020 19:04|

И эти люди собрались бороться с эпидемией коронавируса...

Гость|02.03.2020 19:12|

В правительстве области обсуждают, что делать в такой ситуации

Трусы на голову и нечего обсуждать .

Гость|02.03.2020 19:14|

И они ещё собрались трамвай строить!!! А плашки 7на 9 нет!!!

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