02.03.2020 | 18:14

В Москве зарегистрирован первый заболевший коронавирусом. А в Пензе еще около полутора месяцев назад стали дефицитом медицинские маски, которые глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эффективным средством защиты от страшной заразы - в случае правильного их применения.

К губернатору поступают жалобы от жителей.

«В Пензе ни в одной аптеке нет медицинских масок. Понятно, что в связи с ситуацией в мире возник дефицит. Но вот когда действительно маска необходима, ее невозможно купить», - прочитал одну из жалоб Иван Белозерцев.

В правительстве области обсуждают, что делать в такой ситуации. Министр здравоохранения Александр Никишин говорит: на этой неделе 50 тысяч масок должны поступить в регион, но в приоритете медицинские организации. А гражданам предлагается следующий выход.

«Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области.

Александр Никишин подчеркивает, что в лечебных учреждениях уже приступили к пошиву таких изделий. Не из-за дефицита, а ради экономии. Изготавливает ватно-марлевые повязки дома младший медперсонал.

«В целом каждый на себя шьет по пять масок, чтобы полностью обеспечить рабочий день, потому что замена маски осуществляется через два часа. Потом они собирают эти маски и дома простирывают, проглаживают с двух сторон и на следующее дежурство уже выходят с чистыми масками», - пояснила заместитель главного врача областной больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

Зам главного врача проверила, как справились вахтеры и санитарки с домашним заданием.

Самоделки - это не лучший выход, считает губернатор. Нужно искать новых поставщиков.

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