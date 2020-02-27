27.02.2020 | 18:10

Всевидящее око теперь наблюдает и за пассажирами общественного транспорта. В зареченских автобусах начали устанавливать видеокамеры. До 1 марта они появятся во всех 50 машинах, оборудованных в том числе и GPS-маячками.

«Получили паспорта транспортной безопасности, и это вылилось в оснащение транспорта системой видеонаблюдения», - сообщил директор МП «Автотранс» Эдуард Кузовков.

Информация с камер выводится на монитор в кабине водителя, а также передается в диспетчерскую, где в режиме реального времени могут отследить происходящее в салоне, даже ночью в темноте.

Система видеослежения позволит повысить уровень безопасности в автобусах и пресечь различные правонарушения, уверены на автотранспортном предприятии.

«Есть такие случаи - даже страшно рассказывать. Один агрессивный пассажир в алкогольном опьянении напал на водителя автобуса. Все это происходило поздно вечером при поездке из Заречного в Пензу. Если бы была камера, мы бы этого хулигана опознали уже на следующий день», - отметил Эдуард Кузовков.

Информация с видеокамер будет храниться на сервере автотранспортного предприятия в течение 30 дней.

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