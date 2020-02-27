Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|01:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  73.83  |  $  67.15

Общество | В зареченских автобусах начали устанавливать видеокамеры

27.02.2020|18:10
Печать

Всевидящее око теперь наблюдает и за пассажирами общественного транспорта. В зареченских автобусах начали устанавливать видеокамеры. До 1 марта они появятся во всех 50 машинах, оборудованных в том числе и GPS-маячками.

«Получили паспорта транспортной безопасности, и это вылилось в оснащение транспорта системой видеонаблюдения», - сообщил директор МП «Автотранс» Эдуард Кузовков.

Информация с камер выводится на монитор в кабине водителя, а также передается в диспетчерскую, где в режиме реального времени могут отследить происходящее в салоне, даже ночью в темноте.

Система видеослежения позволит повысить уровень безопасности в автобусах и пресечь различные правонарушения, уверены на автотранспортном предприятии.

«Есть такие случаи - даже страшно рассказывать. Один агрессивный пассажир в алкогольном опьянении напал на водителя автобуса. Все это происходило поздно вечером при поездке из Заречного в Пензу. Если бы была камера, мы бы этого хулигана опознали уже на следующий день», - отметил Эдуард Кузовков.

Информация с видеокамер будет храниться на сервере автотранспортного предприятия в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|27.02.2020 18:42|

С такой символикой и в Пензу автобусы направят?

Гость|27.02.2020 19:56|

Гость писал(a):

С такой символикой и в Пензу автобусы направят?
Куда же смотрели остальные высококультурные пассажиры заречного? почему не заступились за шофера? Почему никто не возразил когда заречинский наркоман выдавил водителю оба глаза?Потому что для них это в порядке вещей!

Гость|27.02.2020 19:59|

Гость писал(a):

С такой символикой и в Пензу автобусы направят?
УЖ ЛУЧШЕ РЕЙСЫ В ЗАРЕЧНЫЙ ОТМЕНИТЬ.ВЕДЬ ЭТОТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ В ПЕНЗУ ЕХАЛ!И ОН СЕЙЧАС ГДЕ ТО СРЕДИ НАС!

Гость|27.02.2020 20:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
С такой символикой и в Пензу автобусы направят?
УЖ ЛУЧШЕ РЕЙСЫ В ЗАРЕЧНЫЙ ОТМЕНИТЬ.ВЕДЬ ЭТОТ НЕНОРМАЛЬНЫЙ В ПЕНЗУ ЕХАЛ!И ОН СЕЙЧАС ГДЕ ТО СРЕДИ НАС!
Заварить

Гость|27.02.2020 20:21|

Гость писал(a):

Заварить
Пензенец лишил приятеля жизни, припомнив старые обиды

С такими-то заголовками в прессе... ну ну. Лучше пензу замуровать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте