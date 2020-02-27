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Общество | Стало известно, что ждет зареченцев на Масленицу

27.02.2020|10:03
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В Заречном стала известна программа масленичных гуляний. В воскресенье, 1 марта, горожане смогут повеселиться на нескольких площадках в зоне отдыха «Лесная» и центральном парке.

В ЦПКиО «Заречье» проводы зимы начнутся в 11:00. Горожан ждут традиционные концерт, театрализованное представление, аттракционы, детские игровые площадки, блины, сладости и шашлык.

Кроме того, организаторы гуляний впервые устроят конкурс масленичных чучел.

В том, у кого Масленица самая оригинальная и лучшая, будут состязаться предприятия, организации, школы и детские сады города. Голосование за лучшую куклу будет открытым. Возле каждой из них поставят ящик, куда зареченцам предстоит бросать листочки.

Другим новшеством станет установка в парке двух призовых столбов. Один будет предназначен для взрослых, а другой сделают для юных горожан. Свою ловкость и силу в этом конкурсе зареченцы начнут показывать в 11:30.

Сожжение чучела Масленицы, установленной в парке, запланировано на 15:00.

В зоне отдыха «Лесная» праздничные гулянья начнутся в 12:00.

«Собравшихся здесь зареченцев пригласят поучаствовать в различных играх и конкурсах. Для них же будет подготовлена тематическая концертная программа», - сообщили в администрации закрытого города.

Масленицу в зоне отдыха сожгут в 13:30.

Жители областного центра смогут проводить зиму также на нескольких площадках: в Детском парке на улице Кронштадтской (11:00-17:00), в парке имени В. Г. Белинского (12:00-19:00), зоопарке (11:00-14:00), Комсомольском парке (11:00-17:00), Арбековской Заставе (12:15-13:15), Заре (начало в 11:00), поселке Монтажном (11:00–12:30) и на территории школы № 47 на Пролетарской улице (11:30–12:30).

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Гость|27.02.2020 10:36|

жителей лосятника с лопат блинами кормить будут?

Гость|27.02.2020 10:41|

Чучело их ждет

Гость|27.02.2020 10:55|

конченный сайт,надо его задудосить. слишком много цензуры.

Гость|27.02.2020 11:01|

Заварить ворота в лосятник!

Гость|27.02.2020 11:02|

помойку свою разгребите,а потом ворота пытайтесь заварить

Гость|27.02.2020 11:39|

А по праздник по какому именно маслу, моторному, трансмиссионному, гипоидному, для ГУРа?

Гость|27.02.2020 11:55|

Пальмовому

Гость|27.02.2020 12:31|

Гость писал(a):

помойку свою разгребите,а потом ворота пытайтесь заварить
это ты про радиоактивную помойку внутри забора?

Зачем ее разгребать? Сжечь все на масленицу и нет проблем!

Гость|27.02.2020 13:06|

Гость писал(a):

помойку свою разгребите,а потом ворота пытайтесь заварить
Дрянной у вас в Заречном народец,ох дрянной!

Гость|27.02.2020 13:14|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
помойку свою разгребите,а потом ворота пытайтесь заварить
Дрянной у вас в Заречном народец,ох дрянной!
Их и в армии всегда чмырили.У нас в части один зареченец служил,долго скрывал что он из заречного,говорил всем что он из Пензы,пока я правду не рассказал......Как все узнали что он из Заречного сразу в чмор ево

Гость|27.02.2020 13:32|

Что их ждёт? Сожжение?

Гость|27.02.2020 13:42|

Прячте стулья и сковородки с ножами

Гость|27.02.2020 13:49|

Да перепьются, снюсами обдолбаются и будут пускать слюни. Там за забором такое в порядке вещей

Гость|27.02.2020 14:57|

Гость писал(a):

Да перепьются, снюсами обдолбаются и будут пускать слюни. Там за забором такое в порядке вещей
Снюсы же запретили!Или для зареченцев закон неписан???

Гость|27.02.2020 14:58|

кококококо петушки раскукарекались))вас дурачков самих поджечь, чтобы таких же моральных уродов не нарожали

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Имя: Гость
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