В Заречном стала известна программа масленичных гуляний. В воскресенье, 1 марта, горожане смогут повеселиться на нескольких площадках в зоне отдыха «Лесная» и центральном парке.
В ЦПКиО «Заречье» проводы зимы начнутся в 11:00. Горожан ждут традиционные концерт, театрализованное представление, аттракционы, детские игровые площадки, блины, сладости и шашлык.
Кроме того, организаторы гуляний впервые устроят конкурс масленичных чучел.
В том, у кого Масленица самая оригинальная и лучшая, будут состязаться предприятия, организации, школы и детские сады города. Голосование за лучшую куклу будет открытым. Возле каждой из них поставят ящик, куда зареченцам предстоит бросать листочки.
Другим новшеством станет установка в парке двух призовых столбов. Один будет предназначен для взрослых, а другой сделают для юных горожан. Свою ловкость и силу в этом конкурсе зареченцы начнут показывать в 11:30.
Сожжение чучела Масленицы, установленной в парке, запланировано на 15:00.
В зоне отдыха «Лесная» праздничные гулянья начнутся в 12:00.
«Собравшихся здесь зареченцев пригласят поучаствовать в различных играх и конкурсах. Для них же будет подготовлена тематическая концертная программа», - сообщили в администрации закрытого города.
Масленицу в зоне отдыха сожгут в 13:30.
Жители областного центра смогут проводить зиму также на нескольких площадках: в Детском парке на улице Кронштадтской (11:00-17:00), в парке имени В. Г. Белинского (12:00-19:00), зоопарке (11:00-14:00), Комсомольском парке (11:00-17:00), Арбековской Заставе (12:15-13:15), Заре (начало в 11:00), поселке Монтажном (11:00–12:30) и на территории школы № 47 на Пролетарской улице (11:30–12:30).
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