27.02.2020 | 10:03

В Заречном стала известна программа масленичных гуляний. В воскресенье, 1 марта, горожане смогут повеселиться на нескольких площадках в зоне отдыха «Лесная» и центральном парке.

В ЦПКиО «Заречье» проводы зимы начнутся в 11:00. Горожан ждут традиционные концерт, театрализованное представление, аттракционы, детские игровые площадки, блины, сладости и шашлык.

Кроме того, организаторы гуляний впервые устроят конкурс масленичных чучел.

В том, у кого Масленица самая оригинальная и лучшая, будут состязаться предприятия, организации, школы и детские сады города. Голосование за лучшую куклу будет открытым. Возле каждой из них поставят ящик, куда зареченцам предстоит бросать листочки.

Другим новшеством станет установка в парке двух призовых столбов. Один будет предназначен для взрослых, а другой сделают для юных горожан. Свою ловкость и силу в этом конкурсе зареченцы начнут показывать в 11:30.

Сожжение чучела Масленицы, установленной в парке, запланировано на 15:00.

В зоне отдыха «Лесная» праздничные гулянья начнутся в 12:00.

«Собравшихся здесь зареченцев пригласят поучаствовать в различных играх и конкурсах. Для них же будет подготовлена тематическая концертная программа», - сообщили в администрации закрытого города.

Масленицу в зоне отдыха сожгут в 13:30.

Жители областного центра смогут проводить зиму также на нескольких площадках: в Детском парке на улице Кронштадтской (11:00-17:00), в парке имени В. Г. Белинского (12:00-19:00), зоопарке (11:00-14:00), Комсомольском парке (11:00-17:00), Арбековской Заставе (12:15-13:15), Заре (начало в 11:00), поселке Монтажном (11:00–12:30) и на территории школы № 47 на Пролетарской улице (11:30–12:30).

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