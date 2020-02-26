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Общество | Среди юных пензенских интеллектуалов выявляют лучших

26.02.2020|18:38
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Формируется окончательный состав команды юных интеллектуалов для поездки на умственные состязания Приволжского федерального округа. Известен список в номинациях «Что? Где? Когда?» и «Робототехника». Осталось выявить лучших в еще двух категориях.

«Проходит финальный отбор на олимпиаду Приволжского федерального округа по направлениям «Программирование» и «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач). Участникам предстоит пройти конкурсный отбор, в ходе которого они будут решать задачи по направлениям», - сообщила специалист центра выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский» Ирина Кузяева.

Самая интересная и непредсказуемая номинация - это «ТРИЗ». Применяя знания в области физики, химии и биологии, необходимо решать нестандартные задачи.

«Нужно измерить длину змеи, которая находится в прозрачном аквариуме, и при этом запрещено ее оттуда доставать руками, поскольку это небезопасно. Нужно придумать способ, как измерить змею, которая находится вне досягаемости для человеческих рук. Дети придумали оригинальный способ: они бросают линейку в аквариуме рядом со змеей, делают фотоснимок, и получается, грубо говоря, карта змеи с масштабом», - пояснил руководитель регионального проекта «Интеллектуальные игры» Дмитрий Кондратов.

«Представлена схема прибора. Нужно понять, как он действует и для чего используется, основные принципы его работы. Я думаю, надо найти животное, которое использует такой же принцип работы, что и этот аппарат, и тогда я получу конечный ответ», - рассказал участник олимпиады Яков Чернов.

Финальные испытания для команды пензенских интеллектуалов в рамках олимпиады ПФО пройдут в середине марта в Йошкар-Оле.

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