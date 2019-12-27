27.12.2019 | 11:41

В четверг, 26 декабря, в Пензе прошел рейд по точкам, в которых незаконно торгуют мясом. По улицам города прошлись работники администраций, сотрудник полиции, представитель управления Россельхознадзора.

У дома № 207 на улице Терновского комиссия нашла стол с кусками говядины, которые продавала женщина средних лет. Правоустанавливающих документов на торговлю она не представила, так что был составлен протокол.

«Несанкционированная торговля является не только прямым несоблюдением закона, но и становится предпосылкой других фактов нарушения прав потребителей. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем, обмана», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды по местам нелегальной торговли будут продолжаться.