В четверг, 26 декабря, в Пензе прошел рейд по точкам, в которых незаконно торгуют мясом. По улицам города прошлись работники администраций, сотрудник полиции, представитель управления Россельхознадзора.
У дома № 207 на улице Терновского комиссия нашла стол с кусками говядины, которые продавала женщина средних лет. Правоустанавливающих документов на торговлю она не представила, так что был составлен протокол.
«Несанкционированная торговля является не только прямым несоблюдением закона, но и становится предпосылкой других фактов нарушения прав потребителей. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем, обмана», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.
Рейды по местам нелегальной торговли будут продолжаться.
Если выходят значит штрафы выгодней платить чем аренду и налоги.