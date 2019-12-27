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Общество | Пензенцев призывают не покупать мясо с прилавков на улице

27.12.2019|11:41
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В четверг, 26 декабря, в Пензе прошел рейд по точкам, в которых незаконно торгуют мясом. По улицам города прошлись работники администраций, сотрудник полиции, представитель управления Россельхознадзора.

У дома № 207 на улице Терновского комиссия нашла стол с кусками говядины, которые продавала женщина средних лет. Правоустанавливающих документов на торговлю она не представила, так что был составлен протокол.

«Несанкционированная торговля является не только прямым несоблюдением закона, но и становится предпосылкой других фактов нарушения прав потребителей. В местах скопления незаконных торговцев процветает антисанитария, велика вероятность приобретения некачественной продукции, возникновения проблем со здоровьем, обмана», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

Рейды по местам нелегальной торговли будут продолжаться.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|27.12.2019 11:52|

Если выходят значит штрафы выгодней платить чем аренду и налоги.

Гость|27.12.2019 11:53|

На заседании Президентского совета по стратегическому планированию и национальным проектам Путин выразил сомнение в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему».

Премьер Медведев уже дал поручение ФСБ и Росгвардии в кратчайшие сроки обеспечить ощущение россиянами перемен к лучшему.

Гость|27.12.2019 12:16|

Покупал и покупаю и что? На все божья воля.

Имя: Гость
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