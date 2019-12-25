25.12.2019 | 12:18

24 жилищных сертификата сверх запланированных выданы ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Сертификаты были получены на средства, дополнительно выделенные в декабре Минстроем России из федерального бюджета. Они позволили ликвидировать очередь на улучшение жилищных условий среди участников войны и членов их семей.

Всего в 2019 году за счет средств федерального бюджета свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений получили 154 льготника данной категории.

«С 2008 года по настоящее время право на улучшение жилищных условий получили 9 354 человека - участники и инвалиды Великой Отечественной войны и члены семей погибших (умерших) фронтовиков», - добавили в региональном минтруде.