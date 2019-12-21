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Общество | В Пензе установили памятную доску студенческому клубу «Данко»

21.12.2019|16:39
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В доме на улице Славы, 5, собиралась самая активная и творческая молодежь Пензы. Там располагался первый в Советском Союзе городской студенческий клуб «Данко», который был открыт в 1968 году. На здании ветераны комсомола - те самые активисты - разместили памятную доску.

«Этот клуб помог нам развивать социально-культурное творчество молодежи и студенчества в самых разных отраслях и направлениях. Это касалось музыкального творчества, литературного, художественного, музыкальных фестивалей, научно-технического творчества, агитбригад, всевозможных походов и так далее», - рассказал экс-председатель городского студенческого клуба «Данко» Павел Зайдфудим.

В 2018 году исполнилось 50 лет со дня основания «Данко». Но к юбилею памятную доску просто не успели оформить. И все же идея была успешно реализована.

Торжественную церемонию открытия посетили люди, в жизни которых работа студенческого клуба оставила неизгладимый след.

«Я скажу, что «Данко» - это не только интересные дела. Он сдружил ребят, вы еще до сих пор встречаетесь между собой, вы очень дружны, вы между собой родные», - отметила бывший секретарь ГК ВЛКСМ Лилия Глухова.

Пензенский городской студенческий клуб «Данко» объединял молодежь в течение 30 лет.

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