19.12.2019 | 16:16

Главному редактору пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой удалось задать вопрос Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, проходившей в Центре международной торговли в Москве в четверг, 19 декабря.

«Владимир Владимирович, пенсионеры переживают: индексация выше размера инфляции в федеральном законе о пенсиях прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию пенсий выше уровня инфляции? И не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?» - спросила пензячка практически в самом конце пресс-конференции.

Глава государства ответил, что повышение пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. К тому же, по его словам, все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло.

«Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров. Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, во всяком случае сейчас, 3,25%. То есть индексация будет в два раза выше, чем инфляция. И после того срока, который вы назвали индексации будут, безусловно, продолжаться», - пояснил Владимир Путин.

Юлия Измайлова уже обращалась к Президенту РФ. На пресс-конференциях в 2015 и 2016 годах она тоже задавала Владимиру Путину вопросы о пенсиях.