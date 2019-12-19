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Общество | Пензенская журналистка задала вопрос Путину на пресс-конференции

19.12.2019|16:16
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Главному редактору пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлии Измайловой удалось задать вопрос Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, проходившей в Центре международной торговли в Москве в четверг, 19 декабря.

«Владимир Владимирович, пенсионеры переживают: индексация выше размера инфляции в федеральном законе о пенсиях прописана только до 2024 года. Что будет дальше и кто гарантирует пенсионерам дальнейшую индексацию пенсий выше уровня инфляции? И не придется ли для этого снова повышать пенсионный возраст в стране?» - спросила пензячка практически в самом конце пресс-конференции.

Глава государства ответил, что повышение пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается. К тому же, по его словам, все, что было сделано до этого, действующих пенсионеров никак не затронуло.

«Их затронуло только в том смысле, что государство в более ускоренном темпе должно повышать доходы пенсионеров. Например, в следующем году пенсии должны вырасти на 6,6%, а инфляция, во всяком случае сейчас, 3,25%. То есть индексация будет в два раза выше, чем инфляция. И после того срока, который вы назвали индексации будут, безусловно, продолжаться», - пояснил Владимир Путин.

Юлия Измайлова уже обращалась к Президенту РФ. На пресс-конференциях в 2015 и 2016 годах она тоже задавала Владимиру Путину вопросы о пенсиях.

Источник — срезка с видео Россия 24, www.youtube.com
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Гость|19.12.2019 16:44|

Юля, актуальный вопрос!

Гость|19.12.2019 16:47|

Да Вы чооо! Сэлфи, где с Юлей можно сделать?

Гость|19.12.2019 16:48|

Не предвидится, не обсуждается. И вообще, пока я президент, такого решения принято не будет!

Гость|19.12.2019 16:51|

..Хороший вопрос задала!!..Молодец, Юля! ..Респект!..На позитив не надеемся, но пусть Президент ещё раз услышит, что "всё гнило в датском королевстве"..

Гость|19.12.2019 16:51|

Кто сейчас может сказать что будет через год, а вы после 24 года. К тому Путин и возраст вообще обещал не повышать

Гость|19.12.2019 16:52|

penzainform.ru писал(a):

Юлия Измайлова уже обращалась к Президенту РФ. На пресс-конференциях в 2015 и 2016 годах она тоже задавала Владимиру Путину вопросы о пенсиях.
Заклинило ее на пенсиях? Других животрепещущих вопросов не нашлось?

Гость|19.12.2019 16:52|

penzainform.ru писал(a):

Глава государства ответил, что повышение пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается.
Он так уже говорил. Но что-то пошло не так.

Гость|19.12.2019 16:54|

Капец

Гость|19.12.2019 16:56|

Прямо камень с души сняла вопросом. Можно жить и самим себе завидовать.

Гость|19.12.2019 17:00|

Молодец-хороший вопрос задала!Еще бы про военных пенсионеров спросила почему им пенсии не добавляют?Заморозили!

Гость|19.12.2019 17:00|

Зачем перекрасилась

Гость|19.12.2019 17:01|

Любую бабку отправь, спросила бы то же самое.

Помешались на пенсиях.

Банально до слёз.

Прославились как всегда

Гость|19.12.2019 17:03|

penzainform.ru писал(a):

«Владимир Владимирович, пенсионеры переживают: индексация выше размера инфляции в федеральном законе о пенсиях
Кто её туда пустил? Что за бред она спросила? Почему не спросила про первое место по онкологии и полном бездействии - воровстве министерства здравоохранения ??? Полное бездействие прокуратуры ... В этом болоте нужно шмон наводить! Вор на воре и кумовством с взятками погонят. Про цирк, про мост ...

Гость|19.12.2019 17:05|

и эта нищая гопота пытается нас учить как жить??

сидя на таких природных ресурсах сидеть в такой жо*** пе.??

русскоязычный жидобандеровец из Одессы.

Гость|19.12.2019 17:06|

БОЛЬШАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛЕНЬКОГО но вонючего клопа. О позоре страны

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Имя: Гость
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