10.12.2019 | 18:04

Когда-то в здании располагался стационар на 25 коек. Затем места больных заняли представители администрации Степановского сельсовета, амбулатории отдали весь первый этаж.

А недавно жителей Бессоновского района взбудоражила новость о том, что медицинское учреждение станет ФАПом со всеми вытекающими из этого последствиями. Работа собственной лаборатории оказалась под угрозой, так же как и физиокабинета.

«Он нам нужен! Да в спину стрельнут! Мы все пожилые, я не знаю, на каком основании и кто такое решил. Кто с головой не дружит, чтобы закрыть больницу на такое село?» - возмутилась жительница с. Степановка Нина Тимошкина.

Сюда на прием к врачу ежедневно ходило 20-30 человек. Открытие фельдшерско-акушерского пункта вынудит степановцев ездить в больницу, ближайшая из которых находится за несколько километров. Людям преклонного возраста проделать такой путь не под силу. Неочевидной останется и судьба медперсонала.

«Я, например, пенсионерка уже, могу уйти, а девчонки молодые? Они должны будут искать себе место работы, ездить в город. А на днях у нас отменили еще один рейс автобуса, потому что невыгодно», - рассказала медсестра Ирина Грошева.

«У нас врач загружена, она с трудом успевает принимать. Постоянно хожу - я больной человек. Утром прихожу и если к двум часам примусь, то это прямо замечательно», - отметила сельчанка.

Негодующие жители Степановки собрались в местном клубе. К ответу народ призвал главу администрации сельсовета Андрея Денискина и главного врача Бессоновской районной больницы Сергея Шкадова.

«Мне непонятна ваша реакция на наши нормативные документы. В чем проблема, как будет называться лечебное учреждение в селе, поселке? Как помощь оказывалась, так и будет», - сообщил Сергей Шкадов.

В министерстве здравоохранения области сообщили, что в Степановке проживает больше тысячи человек. Это обстоятельство не позволяет сделать из амбулатории ФАП. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Александр Никишин. Таким образом, сельчане будут лечиться, как и прежде.