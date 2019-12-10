10.12.2019 | 18:37

Многодетным пензенцам предлагают воспользоваться их законным правом и получить бесплатно во владение землю, чтобы решить квартирный вопрос. Но только в том случае, если минимального количества квадратных метров на каждого из членов большой семьи не хватает.

«Из оставшихся ранее сформированных земельных участков осталось 58. Очереди на сегодняшний день нет. Если заявитель обладает определенными документами, которые подтверждают возможность получения в собственность бесплатного земельного участка, можно обратиться и его получить», - сообщила начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Нина Кутырева.

Изначально был сформирован 1 031 земельный надел. Большая часть участков площадью 600 квадратных метров администрацией города предоставляется в микрорайонах Заря-1, Заря-2 (южнее и севернее улицы Новоселов, а также рядом с Клубничной) и на правом берегу Суры (на улице Бадигина).

«А почему именно 6 соток, не 10, не 12? Как многодетная семья на 6 сотках может построить дом?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Жданников.

«Там есть и 1 000, но пока от 600», - ответила Нина Кутырева.

Программа предусматривает возможность в дальнейшем внести изменения в соответствующие законодательные акты и увеличить площадь участков, предоставляемых многодетным семьям под строительство жилья, как минимум до 1 000 квадратных метров.