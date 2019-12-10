10.12.2019 | 09:09

Во вторник, 10 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы заммэра Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции главного фонтана города.

По его словам, компания «Техстрой» уже завершила демонтаж старой конструкции и подземной части, сейчас ведется обустройство новой чаши. Работы идут без отставания от графика.

Агамагомедов уточнил, что уже прошли торги по поиску подрядчика для благоустройства прилегающей территории. Их выиграла фирма «Возрождение» из Санкт-Петербурга, в ближайшее время ее сотрудники выйдут на площадку.

Докладчик заключил, что работы по первому контракту (реконструкции самого фонтана) должны завершиться к 15 июля, по второму (благоустройству) - в период с 15 по 25 августа, чтобы к 1 сентября объект можно было открыть.

Ранее сообщалось, что начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Работы профинансируют из городского бюджета за счет муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2021 годы».