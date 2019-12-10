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Общество | Фонтанную площадь благоустроит подрядчик из Санкт-Петербурга

10.12.2019|09:09
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Во вторник, 10 декабря, на оперативном совещании в администрации Пензы заммэра Магомед Агамагомедов рассказал о ходе реконструкции главного фонтана города.

По его словам, компания «Техстрой» уже завершила демонтаж старой конструкции и подземной части, сейчас ведется обустройство новой чаши. Работы идут без отставания от графика.

Агамагомедов уточнил, что уже прошли торги по поиску подрядчика для благоустройства прилегающей территории. Их выиграла фирма «Возрождение» из Санкт-Петербурга, в ближайшее время ее сотрудники выйдут на площадку.

Докладчик заключил, что работы по первому контракту (реконструкции самого фонтана) должны завершиться к 15 июля, по второму (благоустройству) - в период с 15 по 25 августа, чтобы к 1 сентября объект можно было открыть.

Ранее сообщалось, что начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Работы профинансируют из городского бюджета за счет муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2021 годы».

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Гость|10.12.2019 09:44|

Как и лифты по капремонту?

Гость|10.12.2019 09:48|

Цирк не он строил?

Гость|10.12.2019 10:01|

penzainform.ru писал(a):

начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Работы профинансируют из городского бюджета за счет муниципальной программы
Так говорили же, что какой то банк профинансирует. Никто не захотел связываться?

Гость|10.12.2019 10:10|

Был нормальный фонтан, история Пензы. Сделают кран из земли, который потом каждый год будут ремонтировать. Когда уже уберут этих воров, а?

Гость|10.12.2019 10:16|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, компания «Техстрой» уже завершила демонтаж старой конструкции и подземной части, сейчас ведется обустройство новой чаши. Работы идут без отставания от графика.
Напомню что ни какого открытого тендера по демонтажу фонтана не было ,как был выбран подрядчик ,и во сколько это обошлось вопрос.Снова мутные дела Агамагомедова. penzainform.ru писал(a):
Агамагомедов уточнил, что уже прошли торги по поиску подрядчика для благоустройства прилегающей территории. Их выиграла фирма «Возрождение» из Санкт-Петербурга, в ближайшее время ее сотрудники выйдут на площадку.
А вот самое интересное.Тендер выиграла (судя по контракту) фирма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОРГОВЫЙ ДОМ".ИНН/КПП

7805729790 /780501001.Дата регистрации

04.07.2018.Виды деятельности ОКВЭД (9)Основной

46.73.6

Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

Дополнительные (8)

43.99

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.6

Работы каменные и кирпичные

43.99.7

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

46.13.2

Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами

47.78.3

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

47.78.4

Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

70.10.2

Деятельность по управлению холдинг-компаниями.Учредители (1)

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является 1 физическое лицо.

Уставный капитал: 500 000 руб.

Букато Игорь Витальевич

ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ НЕСКОЛЬКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДОЛЯ 500 000 руб. (100%). Конкретно эта фирма НИ КОГДА НЕ ЗАНИМАЛАСЬ ФОНТАНАМИ,группа компаний этого бизнесмена (а их 25) занимается добычей и обработкой камня (граниты,мрамор и др.),дорогами,торговлей,имуществом. Т.е. снова как всегда будет распил,т.к. субподрядчик будет делать там фонтан,а фонтан основное!!!По сути снова торгов не было,т.к. был заявлен один подрядчик,и чем руководствовались члены комиссии (Артамонова,Юдаева,Кондратьева,Зацепина,Умнов) допуская такого непрофильного подрядчика,большой вопрос.Очень бы хотелось получить внятные комментарии и объяс

Гость|10.12.2019 10:19|

Не наше это дело - хозяев обсуждать... Наше дело - терпение, смирение, послушание.

Гость|10.12.2019 10:25|

Фонтан будут делать не питерцы, живущие в окружениии фонтанов. Они благоустроят окружающую территорию. Фонтан сделает пензенский "Техстрой", работники которого настоящих фонтанов и в глаза, наверное, не видели.

Гость|10.12.2019 10:27|

Очень бы хотелось получить внятные комментарии и объяснения чиновников по этому вопросу.Пусть губернатор (а фонтан это его инициатива )разъяснит лично почему был выбран непрофильный подрядчик ,кто будет делать фонтан,почему и кто выбирал проект компании ООО "Союзпроект" ??? Пора бы СК РФ проверить всё связанное с этими контрактами,учитывая что их курирует Агамагомедов.

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