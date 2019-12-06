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Общество | В ООО «Горводоканал» изменится график приема посетителей

06.12.2019|13:07
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ООО «Горводоканал» приносит пензенцам свои извинения и сообщает, что в понедельник, 9 декабря, приема посетителей в центре обслуживания клиентов не будет.

При необходимости абоненты предприятия могут заполнить заявление, приложить необходимые документы и оставить их для последующей обработки.

Обслуживание будет возобновлено во вторник, 10 декабря, в обычном режиме.

С 1 января 2020 года центр обслуживания клиентов будет работать по новому графику.

Приема посетителей по понедельникам не будет. Этот день специалисты центра посвятят обработке документации.

Со вторника по пятницу центр обслуживания клиентов станет работать с 8:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:00.

В субботу прием посетителей будет проходить с 9:00 до 14:00. Воскресенье - выходной день.

Администрация предприятия благодарит всех абонентов за понимание.

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