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Общество | Пензенцы назвали самые коррумпированные структуры в городе

06.12.2019|16:57
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В пятницу, 6 декабря, в администрации Пензы состоялось заседание общественного совета по противодействию бытовой коррупции.

Первый заместитель мэра Сергей Волков назвал коррупцию проблемой, которая имеет место не только среди чиновников - в администрации города, правительстве области, - но и в других сферах: здравоохранении, правоохранительных органах и т. д.

«Наша задача - сделать так, чтобы этого было меньше и чтобы в обществе была определенная нетерпимость к тому, что называют коррупцией», - подчеркнул он.

Сергей Волков рассказал собравшимся о работе, ведущейся в этом направлении непосредственно в мэрии.

«Одной из сфер является проверка сведений при приеме на работу, проверка людей, которые к нам приходят, сбор и анализ сведений о доходах, расходах и имуществе», - перечислил он, уточнив, что самые распространенные ошибки касаются как раз таки неправильного заполнения деклараций.

Также на совете прозвучали данные об итогах общественного опроса за три года. Если в 2017-м в нем приняли участие чуть более 400 человек, то в 2019-м - 1 236. По их мнению, наиболее коррумпированными сферами являются ЖКХ и правоохранительные органы.

Немало жалоб поступает на систему образования. Так, один из докладчиков вспомнил случай, когда в пензенской школе создали два гардероба - бесплатный и платный, за 100 рублей в месяц, для тех, кто ходит в дорогих шубах. Такого, естественно, быть не должно.

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Гость|06.12.2019 17:07|

Боже, вложи мне в руки меч карающий, чтоб мог я спасти мой город от всякой нечести.

Гость|06.12.2019 17:11|

penzainform.ru писал(a):

Первый заместитель мэра Сергей Волков назвал коррупцию проблемой, которая имеет место не только среди чиновников - в администрации города, правительстве области, - но и в других сферах: здравоохранении, правоохранительных органах и т. д.
и слегка покраснел...

Гость|06.12.2019 17:13|

Гость писал(a):

и слегка покраснел...
Отлично!

Гость|06.12.2019 17:14|

Система здравоохранения коррумпирован сверху донизу. Минздрав разогнать! Чижову, Воробьеву, Воеводина под следствие!

Гость|06.12.2019 17:16|

Аж вздрогнул

Гость|06.12.2019 17:43|

Производство бордюров и постоянное обновление установленных.

Гость|06.12.2019 18:04|

Чинушки и депутатики берут миллиардами - это не коррупция. А 100 рублей в школе это дааааааа....

Долго раскрывали коррупционную схему? Не вспотели? Показушники

Гость|06.12.2019 18:13|

Гость писал(a):

Система здравоохранения коррумпирован сверху донизу. Минздрав разогнать! Чижову, Воробьеву, Воеводина под следствие!
Стрючкова опять на царство?

Гость|06.12.2019 18:16|

Гость писал(a):

Долго раскрывали коррупционную схему?
с мелочей всё и начинается

Гость|06.12.2019 18:18|

а вот родителей детишек, чьи детки ходят в каракуле, надо брать на карандаш и смотреть откуда лаврушка течёт потоком

Имя: Гость
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