06.12.2019 | 16:57

В пятницу, 6 декабря, в администрации Пензы состоялось заседание общественного совета по противодействию бытовой коррупции.

Первый заместитель мэра Сергей Волков назвал коррупцию проблемой, которая имеет место не только среди чиновников - в администрации города, правительстве области, - но и в других сферах: здравоохранении, правоохранительных органах и т. д.

«Наша задача - сделать так, чтобы этого было меньше и чтобы в обществе была определенная нетерпимость к тому, что называют коррупцией», - подчеркнул он.

Сергей Волков рассказал собравшимся о работе, ведущейся в этом направлении непосредственно в мэрии.

«Одной из сфер является проверка сведений при приеме на работу, проверка людей, которые к нам приходят, сбор и анализ сведений о доходах, расходах и имуществе», - перечислил он, уточнив, что самые распространенные ошибки касаются как раз таки неправильного заполнения деклараций.

Также на совете прозвучали данные об итогах общественного опроса за три года. Если в 2017-м в нем приняли участие чуть более 400 человек, то в 2019-м - 1 236. По их мнению, наиболее коррумпированными сферами являются ЖКХ и правоохранительные органы.

Немало жалоб поступает на систему образования. Так, один из докладчиков вспомнил случай, когда в пензенской школе создали два гардероба - бесплатный и платный, за 100 рублей в месяц, для тех, кто ходит в дорогих шубах. Такого, естественно, быть не должно.