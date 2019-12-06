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Общество | На проспекте Строителей в подвале дома замурованы кошки

06.12.2019|16:15
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В подвале дома № 71 на проспекте Строителей от голода умирают кошки. Забежали они туда, когда заходили рабочие, сделав это по привычке - раньше всегда там обитали. А покинуть помещение уже не могут: руководство ТСЖ не оставило ни одного входа или выхода. То, что животные в подземелье есть, засвидетельствовали местные жители.

«Сначала ходили к директору управляющей компании этого дома. Разговор совсем не получился, но мы добились прохода в подвал. У меня есть видео, где мы засняли, что кошки бегают по подвалу, а сама директор говорила, что там кошек нет абсолютно», - сообщила Елена Ручкина.

В микрорайоне война зоозащитников и коммунальщиков продолжается больше года. Вентиляционные отверстия в 2018-м были закрыты в целом ряде многоэтажек. Какие-то кошки остались на улице, других ждала более страшная участь.

«И в том доме, когда красили дом прошлой осенью, сантехник говорил, что очень много вынесли трупов, потому что рабочие заходили-выходили, а кошки забегали и оставались там голодные, без воды, и было много трупов», - рассказала Светлана Маренникова.

В ноябре 2019-го было подписано постановление Правительства РФ о необходимости оставлять один продух открытым в течение всего года. Многие жители рассчитывали, что закон будет исполнен.

«Кошки и котята привыкли здесь жить, мы их сами стерилизуем, лечим за свой счет, нам никто не помогает», - отметила Любовь Попова.

Специалисты управляющей компании считают, что закон не нарушен.

«Мы все продухи закроем, и кошки в подвале у нас жить не будут!» - заявила управляющая ТСЖ Лидия Бабкина.

В других многоэтажках Пензы такие споры решились просто: жители выломали решетки, установленные на продухах. На проспекте Строителей заслоны установлены с двух сторон - и с улицы, и в подвале. Общественники решили обращаться в прокуратуру и другие инстанции.

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Гость|06.12.2019 19:14|

Нечего там болезни разводить,кошек забирайте домой. Медведевский указ противоречит закону антитеррора. Блохи,Лешаи и .т.д.,каково жителям первых этажей? Пол холодный,лай собаки т.д. и какой то жительнице с верхней этажей захотелось,что бы у меня под полом жили кошки,собаки этого не будет. Родилось противостояние между животными и людьми,попросту начнется уничтожение. Медведеву не мешало бы самому запустить к себе бродячих собак и кошек. Таким образом хотят решить эту проблему,в людяхтак и видят дебилов,у меня лично олергия от этих тварей и не закикие указы они жить подполом не будут!

Гость|06.12.2019 19:20|

Ага, стерилизуют они

Гость|06.12.2019 19:21|

Одну решётку нужно демонтировать и плевать на эту жестокосердную Бабкину, упёрто не желающую выполнять распоряжение Правительства РФ. И вообще её нужно гнать в шею за самоуправство и не подчинение руководству страны.

Гость|06.12.2019 19:23|

Гость писал(a):

Пол холодный,лай собаки т.д. и какой то жительнице с верхней этажей захотелось
Продухи - часть конструкции по проекту. Получается, вредительство, если закрыть.

Гость|06.12.2019 19:25|

Ну что, прогремит на весь свет Пенза? Типа живодеры пензенские?

Гость|06.12.2019 19:26|

Сволочи,кому кошки мешают! Это же живые существа. Как можно их угроблять?! Побойтесь Бога! Добрые люди,помогите кошкам.Бог все видит.кошки им помешали! Бессовестные злодеи!!!

Гость|06.12.2019 19:27|

Гость писал(a):

Ну что, прогремит на весь свет Пенза? Типа живодеры пензенские?
а ведь может, про нашу клоаку центральные СМИ только и ждут сюжета

Гость|06.12.2019 19:28|

Гость писал(a):

Бог все видит.кошки им помешали!
к богу тут не призывай, грешная дева, его тут нет, хоть и надо иногда

Гость|06.12.2019 19:29|

Это тебе что ли пушистые мешают? Недосущество!

Гость|06.12.2019 19:36|

Забери себе домой,там и любуйся! А мне они не к чему, запах мочи,потом трупа, а мне дышать на первом этаже!? Нет этого не будет. Пусть Медведев откроет им приюты,оплатит все расходы т.д. у него не будет. Почему не публикуют полную версию этого документа? Может только вырвали " вкусняшку" и впихивают нам делцы безмозглые. Это кончится тем,что они начнут пропадать.

Гость|06.12.2019 19:40|

Гость писал(a):

Это тебе что ли пушистые мешают?
мне нет, со мной всю жизнь кошки живут, обожаю их

Гость|06.12.2019 19:45|

Не путать домашнюю с бродячей,котору сначала попробуй поймать,чтобы заглянуть под хвост.

Гость|06.12.2019 19:47|

А зачем ей глядеть под хвост?

Гость|06.12.2019 19:48|

Это же хорошо! Они с голоду сожрут всё живое внутри, а потом и сами сдохнут!

Гость|06.12.2019 19:51|

Гость писал(a):

Одну решётку нужно демонтировать и плевать на эту жестокосердную Бабкину, упёрто не желающую выполнять распоряжение Правительства РФ. И вообще её нужно гнать в шею за самоуправство и не подчинение руководству страны.
Обязательно надо демонтировать, иначе как террорист в подвал гранату забросит.

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Имя: Гость
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