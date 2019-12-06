06.12.2019 | 16:15

В подвале дома № 71 на проспекте Строителей от голода умирают кошки. Забежали они туда, когда заходили рабочие, сделав это по привычке - раньше всегда там обитали. А покинуть помещение уже не могут: руководство ТСЖ не оставило ни одного входа или выхода. То, что животные в подземелье есть, засвидетельствовали местные жители.

«Сначала ходили к директору управляющей компании этого дома. Разговор совсем не получился, но мы добились прохода в подвал. У меня есть видео, где мы засняли, что кошки бегают по подвалу, а сама директор говорила, что там кошек нет абсолютно», - сообщила Елена Ручкина.

В микрорайоне война зоозащитников и коммунальщиков продолжается больше года. Вентиляционные отверстия в 2018-м были закрыты в целом ряде многоэтажек. Какие-то кошки остались на улице, других ждала более страшная участь.

«И в том доме, когда красили дом прошлой осенью, сантехник говорил, что очень много вынесли трупов, потому что рабочие заходили-выходили, а кошки забегали и оставались там голодные, без воды, и было много трупов», - рассказала Светлана Маренникова.

В ноябре 2019-го было подписано постановление Правительства РФ о необходимости оставлять один продух открытым в течение всего года. Многие жители рассчитывали, что закон будет исполнен.

«Кошки и котята привыкли здесь жить, мы их сами стерилизуем, лечим за свой счет, нам никто не помогает», - отметила Любовь Попова.

Специалисты управляющей компании считают, что закон не нарушен.

«Мы все продухи закроем, и кошки в подвале у нас жить не будут!» - заявила управляющая ТСЖ Лидия Бабкина.

В других многоэтажках Пензы такие споры решились просто: жители выломали решетки, установленные на продухах. На проспекте Строителей заслоны установлены с двух сторон - и с улицы, и в подвале. Общественники решили обращаться в прокуратуру и другие инстанции.