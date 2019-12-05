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Общество | В Пензе объяснили, почему школьная котлета оказалась полусырой

05.12.2019|17:44
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Фото полусырой школьной котлеты наделало много шума. В столовой, где был приготовлен мясной продукт, не отрицают: действительно, произошел сбой на кухне. Техника подпортила репутацию шеф-повара.

«Сломался конвектомат, мы не знали, так получилось», - пояснила шеф-повар столовой Юлия Сувернева.

«Если ломаются плиты, мы сразу видим - там, например, нет жара, это понятно. А он показывал температуру 150 градусов, как положено при пропаривании и жарке котлет, но мощность его была 50%», - рассказала директор лицея № 2 г. Пензы Валентина Щеглова.

Оборудование пищеблоков в школах менялось в 2008-м. Даже самая хорошая техника, работая в столь напряженном режиме - готовят там на несколько сотен человек, - выходит из строя. Страдает качество питания. Такая ситуация не только в лицее № 2, хотя после случившегося там степень готовности блюд из пароконвектомата оценивает завпроизводством.

«На сегодняшний день, безусловно, оборудование уже частично изношено. У каждой школы есть договор с технической организацией, которая поддерживает, заменяет какие-то детали. Идеально было бы выйти на какую-то федеральную программу и вновь сделать замену оборудования», - отметила начальник отдела Управления образования г. Пензы Марина Шарошкина.

Во время объезда школьных столовых депутаты городской думы подняли много вопросов. Обсудили систему оплаты завтраков и обедов, затронули тему ответственных за питание индивидуальных предпринимателей, которые поставляют еду в столовые учреждений образования.

«Как у Островского: кому-то нравится арбуз, а кому-то - свиной хрящик. Угодить всем очень сложно в рамках общепитовского питания», - подчеркнула директор гимназии № 1 г. Пензы Этери Тер-Аракелян.

«Рис и мясо. Мне рис не понравился, потому что в нем было много специй. Я не люблю много специй», - призналась школьница Ангелина.

«Мои дети, как и большинство, к рыбе относятся немножко отрицательно, но это на самом деле, наверное, 90% детей негативно относятся к рыбе. При этом, я считаю, что завуалировать рыбу, допустим, в биточки, - это надо еще ухитриться, как и подать ее вкусно», - сообщила депутат Пензенской городской думы Елена Мещерякова.

Двери школьных столовых открыты и для родителей. Они могут ознакомиться с тем, что их дети едят вне дома, и почему порой на тарелках остается достаточно много пищи.

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Гость|05.12.2019 19:18|

Довольно странная ситуация. Вполне возможно, что оборудование сломалось. Но разве в столовой не ОБЯЗАНЫ пробовать ту пищу. что приготовили до того. как выдать ее детям. Никогда этому не поверю.

К примеру, в армии пока приготовленную пищу не попробует медик и дежурный офицер и не сделает соответствующую запись в журнале. никто не посмеет выдавать пищу солдатам!

Гость|05.12.2019 19:23|

Сломалась машина, но денюжку за обед плати. Услуга типа оказана. Очаровательно.

Гость|05.12.2019 19:26|

Отмазки и отказали!

Если так всё "вкусно" в столовой, то почему столько несъеденых вторых блюд?

Гость|05.12.2019 19:26|

Там капец, свинарник, мой сын отказывается есть, говорит, антисанитарных, и кормят ужасно!!!

Гость|05.12.2019 19:26|

Потому что вторые блюда несъедобные!

Гость|05.12.2019 19:33|

Про "хрящ" поржал, спасибо отмочила.

Гость|05.12.2019 19:39|

Ха-ха. Отмазка на дурака. Если сломался парик, то он не работает, от слова совсем

Гость|05.12.2019 19:41|

Я не пойму ,что на последнем фото? Это несьеденное,типа свинкам что ли? Вот свинок кормят как !

Гость|05.12.2019 19:44|

За проколы в уважающих себя заведениях кормят, стригут, шьют и прочее бесплатно. В маршрутке, если сломалась машина, за проезд водитель возвращает всем.

Имя: Гость
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