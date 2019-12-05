05.12.2019 | 17:44

Фото полусырой школьной котлеты наделало много шума. В столовой, где был приготовлен мясной продукт, не отрицают: действительно, произошел сбой на кухне. Техника подпортила репутацию шеф-повара.

«Сломался конвектомат, мы не знали, так получилось», - пояснила шеф-повар столовой Юлия Сувернева.

«Если ломаются плиты, мы сразу видим - там, например, нет жара, это понятно. А он показывал температуру 150 градусов, как положено при пропаривании и жарке котлет, но мощность его была 50%», - рассказала директор лицея № 2 г. Пензы Валентина Щеглова.

Оборудование пищеблоков в школах менялось в 2008-м. Даже самая хорошая техника, работая в столь напряженном режиме - готовят там на несколько сотен человек, - выходит из строя. Страдает качество питания. Такая ситуация не только в лицее № 2, хотя после случившегося там степень готовности блюд из пароконвектомата оценивает завпроизводством.

«На сегодняшний день, безусловно, оборудование уже частично изношено. У каждой школы есть договор с технической организацией, которая поддерживает, заменяет какие-то детали. Идеально было бы выйти на какую-то федеральную программу и вновь сделать замену оборудования», - отметила начальник отдела Управления образования г. Пензы Марина Шарошкина.

Во время объезда школьных столовых депутаты городской думы подняли много вопросов. Обсудили систему оплаты завтраков и обедов, затронули тему ответственных за питание индивидуальных предпринимателей, которые поставляют еду в столовые учреждений образования.

«Как у Островского: кому-то нравится арбуз, а кому-то - свиной хрящик. Угодить всем очень сложно в рамках общепитовского питания», - подчеркнула директор гимназии № 1 г. Пензы Этери Тер-Аракелян.

«Рис и мясо. Мне рис не понравился, потому что в нем было много специй. Я не люблю много специй», - призналась школьница Ангелина.

«Мои дети, как и большинство, к рыбе относятся немножко отрицательно, но это на самом деле, наверное, 90% детей негативно относятся к рыбе. При этом, я считаю, что завуалировать рыбу, допустим, в биточки, - это надо еще ухитриться, как и подать ее вкусно», - сообщила депутат Пензенской городской думы Елена Мещерякова.

Двери школьных столовых открыты и для родителей. Они могут ознакомиться с тем, что их дети едят вне дома, и почему порой на тарелках остается достаточно много пищи.