04.12.2019 | 16:22

Утром жителей переулка Тимирязева встревожило странное скопление машин рядом с их домами. Явных следов повреждений на автомобилях не было, но тем не менее водители не собирались разъезжаться. Капкан устроили приставы, удерживая в ловушке BMW. Владелица, которой не оказалось на месте происшествия, - должница: за ней числится около 150 тысяч рублей.

«На принудительном исполнении в Первомайском районном отделе находится сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении данной гражданки, о взыскании с нее задолженности по неуплате административных штрафов. В состав данного сводного исполнительного производства входят 130 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД», - сообщила заместитель начальника Первомайского отдела судебных приставов по г. Пензе Наталья Гончарова.

Приставы решили получить деньги путем изъятия и реализации автомобиля. Но долго не могли отыскать хозяйку вместе с имуществом. Организовали спецоперацию и заблокировали BMW своими машинами.

Переговоры родственники владелицы иномарки вели за закрытыми дверями.

«Просто эта машина одна в семье. Вот чисто по-человечески: если вы пойдете на встречу, мы сейчас подписываем договор, что, сколько сможем, будем оплачивать», - предложил мужчина.

Приставы на уговоры не поддались. Машину должницы решили эвакуировать и выставить на продажу после оценки, если женщина все же не выплатит долг.