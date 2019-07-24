24.07.2019 | 15:25

Решение снять решетку с отверстия на фасаде - коллективное, говорит Елена Генриховна, защищающая интересы кошек в доме № 154 на Суворова. Так они смогут отдыхать в подвале. Эльвиру же, считающую, что уличным животным не место в техподполье, относит к меньшинству, которое должно прислушаться к мнению большинства.

«Мы сфотографировали живое существо, которое сидит за решеткой и не может выбраться оттуда. Жильцы нашего дома, собственники, просят оставить хотя бы одно отверстие для проникновения туда животных, подписали все это и отдали в нашу компанию. Подписала 21 комната, а всего 60», - рассказала женщина.

Но часть помещений занимают магазины и квартиранты, которые не голосовали.

«Есть такой закон, который разрешает уличным кошкам жить в подвале? Если он есть, тогда давайте голосовать. Бабушки их кормят регулярно, и утром и вечером. Но ведь главная проблема - блохи», - подчеркнула Эльвира.

«С кошками мы обращаемся очень аккуратно. Кормят их два раза в день, все за собой убирают. Кошек обрабатывают от блох и от глистов. Есть средство такое, что если кошку обработаешь, то блохи, которые попадают на нее, они уничтожаются. И она еще отпугивает крыс и мышей, которые также разносят этих блох и инфекцию плюс ко всему», - добавила Елена Генриховна.

«Даже сейчас, если посмотришь на этих кошек - они чешутся без остановки, они все блохастые. Когда мы обращались в первый раз в ЖКХ за помощью, они посоветовали нам самим разобраться, поговорить с бабушками», - отметила жительница дома.

Съемочная группа предложила сначала убедиться, что все животные вышли, а потом ставить решетки. Так поступают в некоторых других домах, чтобы усатые-полосатые не драли защитный слой на сетях.

«У нас нет теплоизоляции, и у нас столько деревьев, которых им драть достаточно вполне. Эти кошки живут здесь с самого начала, и в нашем доме это традиция», - поделилась горожанка.

Эльвира предложила самый гуманный выход из положения: поскольку животных всего четыре, а голосовали за их права целых 20 квартир, то можно среди жителей найти хозяев.

«У меня есть уже и именно такие подвальные три кошки. Но дело в том, что я на пенсии, пенсия небольшая, и мне тяжело и их кормить, и уличным уделять внимание. Если бы какие-нибудь спонсоры образовались, чтобы стерилизовать кошек, и проблем бы не было совсем», - предложила Елена Генриховна.

Логично было бы все продухи или открыть, или закрыть. Кошкам без разницы, залезать через один вход или через несколько. А установка решеток денег стоит. На это зоозащитницы сказали, что в фасаде есть и большие отверстия, через которые внутрь забирались собаки. Им в подвале места не выделили, потому активистки сами попросили коммунальщиков перекрыть входы.