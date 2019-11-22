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Общество | В Пензенской области повысилась стоимость дизельного топлива

22.11.2019|12:19
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В Пензенской области цены на топливо ниже, чем в целом по России. Об этом заявили в региональном отделении Федеральной службы государственной статистики в пятницу, 22 ноября.

Согласно данным на 18-е число стоимость бензина осталась на уровне первой декады ноября и в среднем составила 43,90 руб. за литр (марок АИ-92 - 42,19, АИ-95 - 45,41, АИ-98 - 50,46).

«А вот дизельное топливо подорожало - его цена составила 45,58 руб. за литр против 45,41 руб. за литр на 11 ноября 2019 года», - уточнили в Пензастате.

В целом по России средняя стоимость бензина на 18 ноября равнялась 44,67 руб. за литр (марок АИ-92 - 42,25, АИ-95 - 45,75, АИ-98 - 51,68).

«Средняя стоимость дизельного топлива по стране - 47,16 руб. за литр. Рост цен на дизельное топливо сохраняется на протяжении последнего месяца», - добавили в Пензастате.

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Гость|22.11.2019 12:34|

зимнего завели?

или тупо летнее впаривают дороже?

Гость|22.11.2019 12:43|

Гость писал(a):

зимнего завели?

или тупо летнее впаривают дороже?

осеннее завезли

Гость|22.11.2019 12:44|

ноябрьское завезли.декабрьское будет еще дороже.январское будет дешевле

Гость|22.11.2019 12:44|

ПРЕЗЕРВАТИВЫ!!!!!

Гость|22.11.2019 12:56|

это что за фейковые новости выкладываете?

Гость|22.11.2019 12:59|

а газ-то дешевеет.

Был 19-50, стал 19-00.

В чем радость кататься на вонючем дорогущем дизеле?

Мнимая экономия?

Гость|22.11.2019 13:12|

Продолжают грабить твари народ ! Сверх прибыли на народном достоянии получают ! А потом эта погонь удивляется почему производства и с/х стоит и почему всё так дорого в стране.

Гость|22.11.2019 13:33|

Гость писал(a):

В чем радость кататься на вонючем дорогущем дизеле?
Дурочка, это самое лучшее на данной момент топливо. Только дурачки пытаются углядеть мнимую прибыль в газе.

Гость|22.11.2019 13:38|

Гость писал(a):

Был 19-50, стал 19-00.

В чем радость кататься на вонючем дорогущем дизеле?

Мнимая экономия?

Ну так и катайтесь на газе, вам какое дело до других?

Имя: Гость
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