22.11.2019 | 12:19

В Пензенской области цены на топливо ниже, чем в целом по России. Об этом заявили в региональном отделении Федеральной службы государственной статистики в пятницу, 22 ноября.

Согласно данным на 18-е число стоимость бензина осталась на уровне первой декады ноября и в среднем составила 43,90 руб. за литр (марок АИ-92 - 42,19, АИ-95 - 45,41, АИ-98 - 50,46).

«А вот дизельное топливо подорожало - его цена составила 45,58 руб. за литр против 45,41 руб. за литр на 11 ноября 2019 года», - уточнили в Пензастате.

В целом по России средняя стоимость бензина на 18 ноября равнялась 44,67 руб. за литр (марок АИ-92 - 42,25, АИ-95 - 45,75, АИ-98 - 51,68).

«Средняя стоимость дизельного топлива по стране - 47,16 руб. за литр. Рост цен на дизельное топливо сохраняется на протяжении последнего месяца», - добавили в Пензастате.