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Общество | В думе внесли изменения в генеральный план Пензы

19.11.2019|18:30
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О создании нового генерального плана Пензы на комиссии думы не говорили, изменения вносили в уже существующий документ, принятый в 2008 году. Но правок хватает.

На мониторах неслучайно много ярких красок, таким образом город делят на разные зоны: жилую, общественно-деловую и другие. Участники заседания говорят, что не видят главного - как выделится историческая часть. А тут строже всего надо контролировать, что строить и какой высоты, чтобы сохранить оставшуюся красоту. Есть и другие вопросы.

«У нас по городу много таких моментов было, когда один земельный участок в разных зонах находился. Дома даже в разных зонах находились. Все такие обращения вы скорректировали, учли?» - поинтересовался глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«Все эти вопросы мы проверили, весь этот перечень учтен», - ответила главный архитектор проекта Анастасия Немчинова.

Изменения, которые собираются внести в генплан Пензы, население уже обсуждало на публичных слушаниях. Например, жители Дегтярного затона не хотели видеть рядом со своими домами многоэтажки и переживали, что их пожелания не учтут.

«И по факту, хотим мы или нет, на этом земельном участке располагается достаточно большой лесной массив, и не только лесной массив, а там находятся редкого сорта деревья», - сообщил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

«Схема застройки, которую нам предварительно представляли, в том числе в департаменте градостроительства это обсуждалось, пока эта схема не затрагивает зеленый остров, который там остается. И я надеюсь, что все-таки он сохранится», - пояснила начальник Управления градостроительства и архитектуры г. Пензы Нина Кутырева.

Изменения предусматривают, что в Пензе много земли выделят под индивидуальное жилищное строительство, а вот на северо-западе города такая зона по плану уменьшится в два раза - создатели документа учитывают убыль населения. Раньше в районе просматривались перспективы, которых в настоящий момент нет.

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Гость|19.11.2019 19:01|

penzainform.ru писал(a):

в Пензе много земли выделят под индивидуальное жилищное строительство, а вот на северо-западе города такая зона по плану уменьшится в два раза - создатели документа учитывают убыль населения. Раньше в районе просматривались перспективы, которых в настоящий момент нет.
Заря в ..опе?

Гость|19.11.2019 19:08|

penzainform.ru писал(a):

депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.
Этот Штришок рассказал,благодаря продажному СМИ,борьбу депутата Хомца с олигархом,который по беспределу,получил кучу народных земель в городе.Хотя,у действительно народных депутатов должны быть шестёрки,пусть и среди жуликов и воров.

Гость|19.11.2019 19:22|

Хотелось бы чтобы учитывали в плане нагрузку на дороги! На гпз пробки утром и вечером, устали стоять! Застройку планируют, а ширину дорог кто увеличит?

Гость|19.11.2019 19:22|

penzainform.ru писал(a):

на северо-западе города такая зона по плану уменьшится в два раза - создатели документа учитывают убыль населения. Раньше в районе просматривались перспективы, которых в настоящий момент нет
Заря-гетто

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