17.11.2019 | 12:26

В субботу, 16 ноября, на выездном совещании представителей администрации Пензы в городской библиотеке № 2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина обсудили вопросы комплектования книжного фонда и обновления материально-технической базы учреждений подобного рода.

В областном центре всего 23 библиотеки с общим числом читателей, превышающим 181 000 человек, из них 58 000 - дети до 14 лет. В 2018 году пензенцам выдали около 1 млн 941 тысячи документов, количество посещений составило 998 670.

Однако не всегда удается удовлетворить запросы горожан, новых поступлений недостаточно, на стеллажах не хватает современной литературы. Решить эту проблему можно за счет создания модельных библиотек, а также расширения перечня предлагаемых услуг.

«В настоящее время функционал учреждений не ограничивается услугами выдачи книг, здесь проводятся мероприятия для детей и взрослых, действуют клубы по интересам», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на базе библиотеки № 2 реализуются проекты по приобщению детей к чтению, популяризации истории и культуры Сурского края, патриотическому просвещению, работает студия квиллинга и читательский клуб.

Гости пришли к выводу, что все городские библиотеки должны трансформироваться в социокультурные центры и наполняться новым содержанием.