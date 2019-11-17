Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|13:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Общество | В пензенских библиотеках не хватает современной литературы

17.11.2019|12:26
Печать

В субботу, 16 ноября, на выездном совещании представителей администрации Пензы в городской библиотеке № 2 имени М. Е. Салтыкова-Щедрина обсудили вопросы комплектования книжного фонда и обновления материально-технической базы учреждений подобного рода.

В областном центре всего 23 библиотеки с общим числом читателей, превышающим 181 000 человек, из них 58 000 - дети до 14 лет. В 2018 году пензенцам выдали около 1 млн 941 тысячи документов, количество посещений составило 998 670.

Однако не всегда удается удовлетворить запросы горожан, новых поступлений недостаточно, на стеллажах не хватает современной литературы. Решить эту проблему можно за счет создания модельных библиотек, а также расширения перечня предлагаемых услуг.

«В настоящее время функционал учреждений не ограничивается услугами выдачи книг, здесь проводятся мероприятия для детей и взрослых, действуют клубы по интересам», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, на базе библиотеки № 2 реализуются проекты по приобщению детей к чтению, популяризации истории и культуры Сурского края, патриотическому просвещению, работает студия квиллинга и читательский клуб.

Гости пришли к выводу, что все городские библиотеки должны трансформироваться в социокультурные центры и наполняться новым содержанием.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.11.2019 13:06|

Книг не хватает, врачей не хватает, учителей не хватает, мед оборудования не хватает, ... одних бездельников воров чиновников в избытке.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!