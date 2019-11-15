15.11.2019 | 18:35

Штрафстоянок, на которые отправляют автомобили нарушителей, всего 13 на весь регион. Такого числа недостаточно. Чиновники из районов разводят руками: организовать спецпарковки по силам частным лицам, в бюджетах лишних средств нет. Однако это не самый прибыльный бизнес, предприниматели отказываются.

В итоге офицерам Госавтоинспекции приходится отвлекаться от патрулирования магистралей.

«Давайте проанализируем. Вот задержали пьяного водителя. Куда транспорт девать? Кто будет сопровождать этот транспорт? Давайте посчитаем: часа два-три или даже четыре уйдет у сотрудников ГАИ, чтобы эвакуировать этот транспорт, а кто будет службу нести в это время?» - отметил начальник управления общественной безопасности Пензенской области Николай Сармин.

Отсутствие экипажей ДПС на трассах порой приводит к авариям - водители теряют бдительность. Об этом шла речь в правительстве области на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Предварительные итоги 10 месяцев нас не радуют: количество ДТП выросло почти на 1% и составило 1 542 случая. Чуть снизилось количество погибших - на 4% - и составило 165 человек», - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Официальные лица отмечают, что в аварии попадают не только начинающие водители, но и опытные автолюбители. Правила не соблюдаются повсеместно.

«В текущем году выявлено более 700 000 административных нарушений, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения - 6 500», - рассказал начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Ближайшие перспективы также пугают. Рано или поздно на дорогах появится лед, пойдет снег, и ухудшение погодных условий наверняка скажется на аварийной статистике.