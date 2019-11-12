12.11.2019 | 09:02

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кузнецка, который задолжал собственному отцу.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП, кузнечанин обязан уплачивать алименты 72-летнему родственнику по решению суда.

Пожилой мужчина ослеп и живет в доме ветеранов. Сумма алиментов составляет 2 000 рублей в месяц, однако сын уклоняется от уплаты. Долг превысил сумму в 100 тысяч рублей и продолжает расти.

«Сложная жизненная история, в которой считают себя правыми обе стороны, сыграла страшную шутку с вполне благополучной некогда семьей. Судебные приставы объявили в розыск скрывающегося должника и нашли его, однако все его объяснения и доводы сводятся к одному - нежеланию платить. Не может смягчить сердце отпрыска и критическое положение родителя», - пояснили в УФССП.

В отношении неплательщика составляли административные протоколы, назначали наказание в виде 70 часов обязательных работ. Однако кузнечанин продолжает игнорировать возложенную судом обязанность.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Ему могут назначить наказание вплоть до одного года лишения свободы.