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Общество | В Кузнецке горожанин не платит алименты слепому отцу

12.11.2019|09:02
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Кузнецка, который задолжал собственному отцу.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП, кузнечанин обязан уплачивать алименты 72-летнему родственнику по решению суда.

Пожилой мужчина ослеп и живет в доме ветеранов. Сумма алиментов составляет 2 000 рублей в месяц, однако сын уклоняется от уплаты. Долг превысил сумму в 100 тысяч рублей и продолжает расти.

«Сложная жизненная история, в которой считают себя правыми обе стороны, сыграла страшную шутку с вполне благополучной некогда семьей. Судебные приставы объявили в розыск скрывающегося должника и нашли его, однако все его объяснения и доводы сводятся к одному - нежеланию платить. Не может смягчить сердце отпрыска и критическое положение родителя», - пояснили в УФССП.

В отношении неплательщика составляли административные протоколы, назначали наказание в виде 70 часов обязательных работ. Однако кузнечанин продолжает игнорировать возложенную судом обязанность.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Ему могут назначить наказание вплоть до одного года лишения свободы.

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Гость|12.11.2019 09:27|

Сажать,пока не поумнеет.

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