Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 ноя 2019|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Общество | Обманутой продавцом сельчанке компенсируют моральный вред

10.11.2019|14:56
Печать

В Наровчатском районе суд удовлетворил иск местной жительницы, обманутой продавцом.

В сентябре женщина заключила договор купли-продажи строительных материалов с ООО «Простор» на сумму 132 600 рублей.

«80 000 подлежали оплате в день заказа, а оставшиеся 52 600 руб. должны были быть выплачены в день поставки товара», - уточнили в Наровчатском районном суд.

Однако даже когда клиентка внесла всю сумму, стройматериалы она так и не получила - якобы из-за отсутствия их у поставщиков.

Стороны договорились о новом сроке поставки, но истек и он, а сельчанка по-прежнему оставалась ни с чем. Она потребовала расторгнуть договор и вернуть ей деньги, но получила отказ.

Тогда женщина обратилась в суд, попросив взыскать с ООО «Простор» стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы и судебные издержки.

Служители Фемиды встали на сторону истицы, постановив выплатить ей, помимо 132 600 рублей, неустойку в 49 950 рублей, компенсацию в сумме 3 000 рублей и штраф в размере 93 975 рублей - всего 286 425 рублей.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!