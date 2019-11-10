10.11.2019 | 14:56

В Наровчатском районе суд удовлетворил иск местной жительницы, обманутой продавцом.

В сентябре женщина заключила договор купли-продажи строительных материалов с ООО «Простор» на сумму 132 600 рублей.

«80 000 подлежали оплате в день заказа, а оставшиеся 52 600 руб. должны были быть выплачены в день поставки товара», - уточнили в Наровчатском районном суд.

Однако даже когда клиентка внесла всю сумму, стройматериалы она так и не получила - якобы из-за отсутствия их у поставщиков.

Стороны договорились о новом сроке поставки, но истек и он, а сельчанка по-прежнему оставалась ни с чем. Она потребовала расторгнуть договор и вернуть ей деньги, но получила отказ.

Тогда женщина обратилась в суд, попросив взыскать с ООО «Простор» стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы и судебные издержки.

Служители Фемиды встали на сторону истицы, постановив выплатить ей, помимо 132 600 рублей, неустойку в 49 950 рублей, компенсацию в сумме 3 000 рублей и штраф в размере 93 975 рублей - всего 286 425 рублей.