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Общество | Лучшим правоохранителям в Пензе вручили оружие

08.11.2019|17:35
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Утро 8 ноября руководители регионального управления министерства внутренних дел по традиции начали на Аллее героев. На кладбище вспоминали коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Подходили к могиле каждого.

А через несколько часов люди в форме встретились в драматическом театре, чтобы отметить профессиональный праздник. Раньше его именовали День милиции, теперь это торжество в честь сотрудников органов внутренних дел.

«Благодаря слаженной работе служб при подразделениях управления сохраняется контроль за состоянием преступности в регионе, уровень которой остается одним из самых низких в Приволжском федеральном округе и в целом по России», - сообщил заместитель начальника УМВД России по Пензенской области Сергей Голунков.

Министерство внутренних дел - крупнейшая силовая структура в стране. Владимир Махаев в ее рядах трудился 30 лет. Основал настоящую династию: его жена и трое сыновей тоже носили и носят форму.

«Я получал истинное удовольствие, когда находил преступника, что он понесет наказание, что я помог тем людям, которые пострадали», - признался полковник в отставке.

Владимир Махаев трудился в уголовном розыске прежде, Денис Шитов работает в нем теперь. Недостаток у дела всей своей жизни мужчина видит один.

«Как говорят родные, они страдают от того, что я не так часто бываю дома», - отметил заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Пензенской области Денис Шитов.

Лучшим сотрудникам на торжественном мероприятии вручили награды - не только грамоты и медали, но и оружие.

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Гость|08.11.2019 18:35|

Господин Шитов! Худеть не пробовали?

Гость|08.11.2019 19:10|

А зачем улицы перекрывать то в час пик, коллапс на Суворова устроили из-за этого. Вот вам люди "благодарны" за это !!!!!

Имя: Гость
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