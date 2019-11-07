Не иначе как чудом называют сотрудники Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи изображение, сохранившееся с конца XIX века.
«Обнаружена была случайно, давно - наверное, лет 15 назад, когда попытались здесь произвести ремонтные работы. Немножко отошла штукатурка, тронули и увидели, что там какая-то роспись», - рассказал главный врач Пензенского областного центра СВМП Сергей Рыбалкин.
Она находится напротив входа в дневной стационар. Его здание построено известными пензенскими благотворителями супругами Киселевыми. При нем был храм, на одной из стен которого и воспроизведен библейский сюжет.
«Это образ Воскресения Христова, написан он в васнецовском стиле, что было довольно распространено для традиций того века, многие храмы расписывались в этом стиле, в том числе и в Пензе», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Когда реставрационные работы были закончены, владыка Серафим совершил благодарственный молебен и освятил уникальную роспись. Ее восстановлением занимались студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, а также преподаватели и учащиеся Пензенского художественного училища.
«Расчищалось по миллиметру на сухую, девочки плакали, когда это делали, - она большая. Они говорили: «Мы сидим и плачем и делаем это все». Вот такой был подвиг у них», - пояснила художник-реставратор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Ольга Карасева.
«Слои были масляные, они друг с другом спаялись уже, и эти наслоения было тяжело расчистить, снять с живописи, так как живопись тоже масляная», - поделилась студентка МГХПА им. С. Г. Строганова Анна Федулова.
Во время реставрации росписи студенты выяснили, что под ней есть другая, более старая. На ней изображен профиль ангела.
Ещё может и больницу попам отдать? У алчных аппетитов нет предела...