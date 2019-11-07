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Общество | «МегаФон» представил приложение для управления виртуальной АТС

07.11.2019|16:20
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«МегаФон» первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы кол-центра.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, e-mail или Telegram, устанавливать персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами - один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от «МегаФона» позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа.

С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее - теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», - прокомментировал запуск приложения директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

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