04.11.2019 | 12:42

В Кузнецком районе обеспечат устойчивой связью и доступом в интернет 1 300 жителей сел Чибирлей и Явлейка.

В 2020 году там установят базовые станции сотовой связи. Это будет сделано по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

«В текущем году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства будут установлены точки доступа к сети Интернет (Wi-Fi-роутеры) в селах Казаковка, Сюзюм, Татарская Пенделка, Тихменево, Тютнярь, а также на железнодорожной станции Сюзюм», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Кроме того, в Кузнецком районе в 2019 году высокоскоростной доступ в Сеть получат 23 социально значимых объекта, а в 2020-м и 2021-м - еще 10.