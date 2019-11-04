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Общество | Жители сел в Кузнецком районе получат доступ в интернет

04.11.2019|12:42
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В Кузнецком районе обеспечат устойчивой связью и доступом в интернет 1 300 жителей сел Чибирлей и Явлейка.

В 2020 году там установят базовые станции сотовой связи. Это будет сделано по нацпроекту «Цифровая экономика Российской Федерации», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

«В текущем году в рамках проекта по устранению цифрового неравенства будут установлены точки доступа к сети Интернет (Wi-Fi-роутеры) в селах Казаковка, Сюзюм, Татарская Пенделка, Тихменево, Тютнярь, а также на железнодорожной станции Сюзюм», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Кроме того, в Кузнецком районе в 2019 году высокоскоростной доступ в Сеть получат 23 социально значимых объекта, а в 2020-м и 2021-м - еще 10.

Источник — фото пенза.рф
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