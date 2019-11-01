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Общество | В Сурское водохранилище выпустили толстолобиков и сазанов

01.11.2019|12:16
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В Сурское водохранилище выпустили мальков толстолобика и сазана.

Мероприятия по зарыблению проводились в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Искусственное воспроизводство рыбы в водоеме необходимо, чтобы компенсировать нанесенный биоресурсам ущерб.

«В водохранилище были выпущены молодь толстолобика (более 1 600 кг) и молодь сазана (221 кг)», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ноябре 2018-го в регионе увеличились штрафы за вылов рыбы незаконными способами. Они были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации и увеличили таксу в некоторых случаях в десятки раз. Например, за одного загубленного браконьерским способом судака теперь придется заплатить не 250 рублей, как прежде, а 3 305 рублей.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|01.11.2019 12:36|

Может сначала браконьерские артели разогнать с водохранилища? Какой смысл зарыбливать перепруженный сетями водоем?

Гость|01.11.2019 12:36|

penzainform.ru писал(a):

за одного загубленного браконьерским способом судака теперь придется заплатить
как стояли сети перед плотиной, так и стоят. И будут строять.

Есть людишки, которым закон не писан.

Гость|01.11.2019 12:49|

Гость писал(a):

как стояли сети перед плотиной, так и стоят. И будут строять.

Есть людишки, которым закон не писан.

Как были землянки браконьеров с обоих сторон водохранилища ,так и остались.Там не килограммами ,а десятками тонн надо выпускать ,каждый год браконьеры и сине-зелёные водоросли уничтожают приличное количество рыбы.

Гость|01.11.2019 12:55|

И почему то рыбнадзор упорно не замечает километры сетей, расставленных "неизвестно кем", чьи базы располагаются по всему побережью Сурского водохранилища

Гость|01.11.2019 13:26|

компенсировать нанесенный биоресурсам ущерб. Кто спустил в это году воду , кто был наказан!!!

Имя: Гость
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