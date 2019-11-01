01.11.2019 | 12:16

В Сурское водохранилище выпустили мальков толстолобика и сазана.

Мероприятия по зарыблению проводились в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина.

Искусственное воспроизводство рыбы в водоеме необходимо, чтобы компенсировать нанесенный биоресурсам ущерб.

«В водохранилище были выпущены молодь толстолобика (более 1 600 кг) и молодь сазана (221 кг)», - рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ноябре 2018-го в регионе увеличились штрафы за вылов рыбы незаконными способами. Они были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации и увеличили таксу в некоторых случаях в десятки раз. Например, за одного загубленного браконьерским способом судака теперь придется заплатить не 250 рублей, как прежде, а 3 305 рублей.