01.11.2019 | 16:08

Недалеко от Кузнецка обнаружен древний металлургический завод. Его нашли пензенские археологи. Вросшие в землю производственные сооружения датируются XIII-XIV веками - это время монголо-татарского нашествия.

Еще летом в ходе раскопок ученые натолкнулись на странные ямы на территории археологического памятника. Начали копать, исследовать артефакты в лаборатории. И сделали сенсационное открытие.

«Это остатки чугуноплавильных горнов, прообраз доменных печей, 4 метра в диаметре и в высоту, по чертежам средневековым, они должны быть метров 5-6. То есть это огромные мощные сооружения», - сообщил доктор исторических наук, профессор Геннадий Белорыбкин.

В этой округе были в средневековье (да и теперь есть) залежи качественной болотной железной руды - идеальное сырье для производства чугуна. К этому богатству тогда прибавились умелые руки, смекалка местных жителей и опыт восточных соседей. Результат - опережение западных стран.

«На рубеже XIII и XIV веков, когда из Китая пришли эти технологии, в Европе чугуна не производили. Только благодаря китайцам эти технологии дошли до Поволжья и дошли до нас. Здесь наши мастера начали производить чугунные изделия: посуду, котлы, сковородки, бытовые изделия», - рассказал Геннадий Белорыбкин.

Обсуждается идея создания на месте средневекового поселения первого в России музея чугуна.

Есть предположение, что текущая из кранов кузнечан желтая вода с высоким содержанием железа - результат воздействия на нее местной болотной руды.