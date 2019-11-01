01.11.2019 | 17:51

Вокзал станции Пенза-I встретил пассажиров, которым в пути предстояло провести всего 17 минут - столько ехать из областного центра до Селиксы. С ноября электричка будет действовать ежедневно, утром и вечером. Цена билета - 29 рублей 80 копеек.

«Нам выпала честь запустить пригородный поезд Пенза-I - Селикса. Это тот вид пригородного железнодорожного транспорта, который мы сегодня используем в рамках города, в рамках городской агломерации, чтобы довезти, как говорят специалисты, в порядке трудовой маятниковой миграции утром на работу, на учебу», - отметил представитель «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» Сергей Спатар.

«Это вид транспорта, который подразумевает льготников. То есть дети до 5 лет ездят бесплатно, от 5 до 7 лет ездят с льготой, также предусмотрен законом Пензенской области льготный проезд ветеранов труда и ветеранов военной службы, что немаловажно», - сообщил заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Сергей Буйлов.

Пассажиров во время первого рейса было немного, куда больше в вагонах собралось представителей средств массовой информации. Но все же есть и те, кто предпочел железнодорожный транспорт автомобильному.

Дмитрий Кулагин живет в Пензе, а трудится в закрытом городе.

«Работаю в Заречном, в муниципальном учреждении. Обычно езжу на машине, но сейчас путь стал занимать около часа. Не могу себе позволить так много времени проводить в дороге, искал возможность ездить на общественном транспорте, потому что свободны руки, можно почитать, что-то сделать. В машине такой возможности не представляется. Решил попробовать проехать на электричке», - рассказал он.

По этому маршруту пригородный поезд делает две промежуточные остановки: на Пензе-II и в 5-10 минутах ходьбы от зареченской проходной А.

Конечная - на станции Селикса. Там электричка делает 10-минутный перерыв и в 7:53 отбывает обратно в Пензу.