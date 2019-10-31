31.10.2019 | 15:51

Пензенские водители оказались готовы к изменившимся погодным условиям. Значительная часть владельцев транспортных средств успела сменить летнюю резину на зимнюю.

Ольга Данилова за рулем 15 лет. Всегда вовремя переобувала свою машину, но в этот раз дотянула до последнего.

«Русское «авось» - думали, лето опять наступит. Поэтому вот так, приходится 1,5 часа ждать», - рассказала женщина.

На станциях техобслуживания выстроились очереди желающих поменять резину. А часть автовладельцев просто оставила своих непереобутых «железных коней» во дворах и пересела на общественный транспорт. Возможно, поэтому в утренние часы пик большого скопления машин на дорогах города не наблюдалось.

К разгулу стихии были готовы и коммунальные службы. На улицах областного центра появилась снегоуборочная техника.

«Вышло порядка 35 единиц на содержание дорог, они производили обработку противогололедными материалами, такими как песко-соляная смесь и галит (в простонародье - соль). Первоочередные участки - это мосты и путепроводы, потому что они имеют быстрое обледенение. А потом уже - основные дороги города Пензы», - сообщил заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.

Страницы социальных сетей накануне пестрили фотографиями с мест ДТП. В четверг утром на дорогах города была отмечена только одна авария - это данные Госавтоинспекции.

Что касается пешеходов, то они, как и автомобилисты, не все успели переобуться. Некоторые до сих пор носят летние кроссовки.

«Они теплые, не холодно, мне до магазина и обратно», - отметила горожанка.

«Планирую в ближайшее время переобуться уже. Когда? Не знаю пока», - поделилась девушка.

Зимние сапоги достали лишь единицы. Те, кто отважился выйти на улицу в осенней обуви, об этом пожалели.

«Сейчас пойду переоденусь!» - сообщила прохожая.

По прогнозам синоптиков, снег в регионе будет идти еще несколько дней. В начале следующей недели столбики термометров поползут вверх. Воздух прогреется до +10, а белым хлопьям на смену придет дождь.